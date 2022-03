Tapa de Will Smith fez com que eu parasse de usar peruca

Laura Mathias espera que o legado do conflito no Oscar gere mais aceitação à alopecia. (foto: Debbie Burrows)

Uma mulher que escondeu sua alopecia por 17 anos disse que se sentiu mais confiante para sair sem a peruca após a controvérsia na cerimônia do Oscar ampliar a consciência sobre a condição.

Laura Mathias, 30 anos, de Manningtree, no condado de Essex, na Inglaterra, disse esperar que outras pessoas carecas possam se posicionar em desafio à piada do comediante Chris Rock.

"A coisa positiva desse incidente horrível foi que muito mais pessoas sabem da alopecia", ela disse.

"Normalmente fico muito ansiosa de sair sem uma peruca."

"Mas agora eu sinto que gente suficiente sabe da condição e não suporia que tenho câncer ou alguma outra doença, e não me olharia com piedade."

Mathias diz que tinha medo de se exercitar em parques pois ficava aflita com a possibilidade de que sua peruca caísse (foto: Debbie Burrows)

O vídeo de Will Smith estapeando Chris Rock no rosto no palco do Oscar foi visto milhões de vezes e gerou múltiplos debates sobre a condição.

O humorista fez uma piada sobre a esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, que havia raspado a cabeça por causa da alopecia. Estima-se que a condição afete ao menos 65 mil pessoas só no Reino Unido.

Laura Mathias começou a perder cabelo aos 12 anos e escondeu a condição por 17 anos. (foto: Debbie Burrows)

Mathias disse num post no Instagram, onde ela conta de sua vida com alopecia, que a violência do ator não era aceitável.

Ela disse que Will Smith fez a coisa certa ao deixar claro que fazer piada da perda capilar da esposa não era apropriado, mas ela gostaria que ele tivesse feito isso com palavras.

"Embora este tenha sido um incidente realmente horrível, foi gigantesco para a comunidade da alopecia. Estou muito feliz de ver que finalmente as pessoas estão questionando 'o que é alopecia?'"

"Estava muito orgulhosa de ver como Jada parecia glamorosa e pelo fato de que ela respondeu à piada só com um olhar, ela realmente saiu desse episódio com muita dignidade", ela disse.

Laura diz que a piada de Chris Rock foi muito perturbadora para pessoas com alopecia. (foto: Laura Mathias)

Mathias tinha 12 anos quando recebeu o diagnóstico, e os médicos afirmaram que a perda de cabelo tinha sido causada pelo estresse gerado pelo divórcio dos pais dela.

Ela deixou de ir à escola por seis meses porque tinha vergonha e decidiu comprar uma peruca ao retornar às aulas.

'Usei peruca por 17 anos'

Ela não podia se exercitar nem ir a parques de diversões por medo de que a peruca caísse, e teve um ataque de pânico ao se arrumar para um casamento.

Durante o lockdown da pandemia, ela decidiu aparecer em público sem a peruca pela primeira vez.

"Não a tirei por 17 anos, mas a pandemia mudou as coisas para mim", ela disse.

Laura diz que a ideia de interagir todos os dias sem uma peruca ainda a assusta. (foto: Debbie Burrows)

"Comecei a compartilhar imagens online sem a minha peruca, mas sendo completamente honesta me senti mais confiante em postar fotos sem ela do que indo às lojas. Agora espero mudar isso."

Ela disse que a ideia de interagir todos os dias como uma mulher careca ainda a assusta, mas que ela está trabalhando a ideia.

"Desperdicei muito tempo da minha vida ficando ansiosa sobre isso", ela disse.

"Essa piada poderia ter arruinado a confiança de muitos, mas na verdade ela teve o efeito oposto. As pessoas não vão nos olhar fixamente quando mais de nós saírem sem as perucas."

