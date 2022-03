Jamil Chade vem a BH falar sobre literatura, jornalismo e guerra

Jornalista participa do projeto Sempre um Papo, que retoma os encontros presenciais (foto: ACERVO PESSOAL)

O jornalista e escritor Jamil Chade é o convidado desta quarta-feira (30/3), às 19h, do projeto Sempre um Papo, que retoma as atividades presenciais, suspensas desde 2020, em função da pandemia de COVID-19. A conversa terá como tema “Literatura, jornalismo e guerra” e acontece no auditório da Cemig (Avenida Barbacena, 1.200 – Santo Agostinho), com entrada gratuita. Além de acontecer presencialmente, o bate-papo, mediado por Afonso Borges, contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do projeto. Após a conversa, Jamil participa de sessão de autógrafos, também aberta ao público.