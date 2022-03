Contaminações por COVID-19 crescem na Europa, mas internações estão baixas

O número de casos de COVID-19 voltou a subir em países da Europa, acompanhado de um aumento na taxa de mortalidade, embora em proporções menores. Entre o dia 04/3 e a última quinta-feira (24/3), a França registrou uma elevação de 115% na média diária de contaminações pelo coronavírus, seguida de 42% de aumento na média de mortos por dia. Com números crescentes no velho continente, estão também a Itália, a Alemanha e o Reino Unido.

O número de hospitalizações pelo vírus, entretanto, vem caindo. A Organização Mundial da Saúde descreveu, em fevereiro, que a situação da COVID-19 na Europa pode entrar em um longo período de tranquilidade . Na França, comparando as taxas de 26 de fevereiro com as mais recentes, do último 23/3, houve uma redução de 40% do número de internações em UTI. Na Itália, esse número foi de 46% de queda. Somente o Reino Unido não apresentou variações significativas no número de pacientes graves hospitalizados.