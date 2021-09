Índia deixa de usar hidroxicloroquina e ivermectina para tratar COVID-19

(foto: Foto de Anna Shvets no Pexels)

O Conselho Regional de Medicina e Pesquisa da Índia (ICMR) retirou a hidroxicloroquina e a ivermectina da sua lista de medicamentos aprovados para o tratamento da COVID-19.

A decisão foi publicada nesta sexta-feira, 24 de setembro. O que se sabe é que o Conselho não usará mais estes medicamentos como forma de tratamento de pacientes diagnosticados com o vírus.

Pesquisas científicas já demonstraram que remédios usados para tratar de doenças autoimunes (hidroxicloroquina) ou infestação de parasitas (ivermectina) não são eficazes no combate ao novo coronavírus. Iclusive, em alguns casos, pode deixar os pacientes com sequelas graves ou provocar morte.

Como o caso do jovem que usou tratamento de ivermectina e pode precisar de um transplane de fígado ou como mostra o estudo que comprovou que a hidroxicloroquina provoca aumeno da mortalidade.

A despeito das recomendações de infectologistas e da Organização Mundial Da Saúde (OMS), agora também diferentemente da Índia, o presidente Jair Bolsonaro defende o que chama de "tratamento precoce" da COVID-19.

Mesmo com a Anvisa deixando claro que as substâncias em questão só devem ser usadas *apenas* para o tratamento dos males e sintomas especificados na bula, Bolsonaro voltou a defender, em uma live realizada na quinta-feira, 16 de setembro, o uso indiscriminado desses remédios contra o coronavírus, até a transmissão ao vivo ser interrompida.

"É crime falar em tratamento inicial no Brasil. Ano passado me senti mal e tomei um negócio aí para a malária e me curei no dia seguinte. Eu, talvez, tenha sido reinfectado nos últimos dias, semanas, de vez em quando tomo ivermectina e tomo com esse...", dizia Bolsonaro, quando a live saiu do ar.

O senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), que faz parte da tropa de choque bolsonarista na CPI da COVID no Senado Federal, também já citaram a Índia como exemplo no combate à doença.

