Referência em microcirurgia ministrará aulas no João XXIII, em BH

Referência nacional em microcirurgia estará no Hospital João XXIII nesta semana (foto: João XXIII/Divulgação ) A equipe de microcirurgia do Hospital João XXIII (HJXXIII) terá a oportunidade, nos dias 3 e 4/9, de trocar experiências com o cirurgião plástico Rui Ferreira. O profissional, referência nacional em anomalias congênitas da mão, trauma e em plexo braquial, participará de cirurgias e ministrará uma aula com o tema “Microcirurgia fora da zona de conforto”.









A cirurgiã plástica e coordenadora do serviço de microcirurgia reparadora do HJXXIII, Vivian Lemos, destaca o valor profissional da experiência. “Esse intercâmbio de profissionais é maravilhoso. Estou sempre trazendo profissionais e também visitando hospitais em outros estados. A troca de experiências é fundamental para que o serviço cresça”, comenta.





Ela enfatiza que será uma grande oportunidade não só para a equipe, mas também para os pacientes que serão atendidos pelo cirurgião.





Microcirurgia em foco: quem é Rui Ferreira?





Rui Ferreira opera no Hospital SOS Mão, em Recife (PE). O cirurgião participa de missões humanitárias organizando mutirões para a realização de cirurgias reparadoras, de forma gratuita, em crianças e adolescentes com deformidades nas mãos e nos pés.





Com mais de 50 anos de carreira, já foram promovidos 38 mutirões no Brasil e outros 64 em países que passaram por guerra ou situações de conflito, como Vietnã, Jordânia e Irã.





“Já operei mais de 100 mil mãos no SOS e mais de 4 mil em todo o mundo. Na visita ao João XXIII, quero falar sobre minha longa experiência em microcirurgia e tentar incentivar os médicos mais jovens”, diz o especialista.



Microcirurgia no João XXIII

Hospital XXIII conta com o serviço de microcirurgia desde janeiro de 2019 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Segundo a coordenadora do serviço de microcirurgia reparadora, somente nos últimos 12 meses foram 19 casos atendidos no hospital. A maioria deles reconstruções de membros inferiores pós-traumas, causados por atropelamentos, acidentes de moto ou carro.





A técnica cirúrgica para procedimentos desta natureza é baseada no uso de microscópio para a manipulação de estruturas anatômicas de pequenas dimensões. Assim, aumenta-se a precisão do procedimento, sendo indicada para conexão de vasos, veias e reconstrução de tecidos.





Ela explica que a microcirurgia reparadora é uma ferramenta utilizada por todas as áreas cirúrgicas que têm a reconstrução como ponto-alvo. “Temos uma equipe grande, com várias especialidades que são selecionadas para acompanhar o procedimento microcirúrgico de acordo com cada caso. Na cirurgia plástica, trabalhamos com trauma”, pontua.





O serviço também é utilizado para cirurgias de pacientes vítimas de queimaduras. Nesses casos, ele permite a recuperação de lesões quando há exposição de estruturas nobres e tendões, por meio da retirada de tecidos que podem vir de áreas distantes do corpo.





O hospital tem recebido pacientes transferidos de todo o estado, a maioria vítimas de traumas complexos. No caso dos queimados, são pacientes que perderam os movimentos devido a uma lesão nervosa, sendo indicada a microcirurgia.





Além da cirurgia plástica, o serviço de microcirurgia no Hospital João XXIII é composto pelas equipes de cirurgia de mão, cirurgia vascular, neurocirurgia e ortopedia.