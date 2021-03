Pacientes com COVID-19 têm alta incidência de lesão renal aguda, diz estudo

(foto: Pixabay)



Pacientes contaminados com COVID-19 têm alta incidência de Lesão Renal Aguda (LRA) – em torno de 70%. E algumas condições podem inferir maior gravidade a esse quadro no rim, como o histórico de hipertensão ou o uso de certos medicamentos para tratar a infecção causada pelo coronavírus, no caso, a hidroxicloroquina e a azitromicina. É o que diz um estudo realizado por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).









Os resultados? “Com as comparações, não observamos nenhuma diferenciação no que tange idade, gênero ou histórico de diabetes. Porém, logicamente, alguns fatores, como hipertensão, foram relacionados. Ou seja, observamos que muitos pacientes renais agudos eram hipertensos. Outra observação feita foi que o uso de droga vasoativa para elevar a pressão quando ela está muito baixa também registou maior relação com os quadros renais agudos.”





O uso de drogas para tratar COVID-19 também registrou associação de casos de infecção pelo vírus e a Lesão Renal Aguda. "55% dos pacientes que usaram hidroxicloroquina para tratar a doença, por exemplo, tiveram evolução do quadro para LRA, ao mesmo passo que apenas cerca de 30% não apresentaram o problema associado. As estatísticas evidenciam bem isso. Em resumo, o uso de medicamentos, como hidroxicloroquina e azitromicina, bem como o histórico de hipertensão foram os fatores mais pré-dispostos”, explica o pesquisador.





Mas por que há esse pré-disposição associada? Miguel Angelo de Góes elucida que ainda não se tem respostas, haja vista que o primeiro passo do estudo foi apenas avaliativo e de coleta de dados. Portanto, o que se pode afirmar no momento é: hipertensos, pessoas que utilizam hidroxicloroquina e azitromicina para tratar a doença e pacientes que fazem uso de drogas vasoativas para elevar a pressão podem ter uma evolução negativa do quadro de COVID-19 para a Lesão Renal Aguda.

“Temos hipóteses: a hidroxicloquina por si só inibe a proteção de uma membrana renal que quando a célula está doente é englobada para se autodefender”, afirma o professor de nefrologia.





Apesar disso, Miguel Angelo Góes lembra que esse estudo "abriu portas” para novas investigações. É uma esperança. “Podemos, a partir disso, buscar desenvolver medicamentos que possam atenuar a Lesão Renal Aguda, porque ela está muito associada a maior parte das mortalidades de pacientes graves de COVID-19.”





*Estagiária sob a supervisão da editora Teresa Caram