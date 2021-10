A verdade está lá fora! Nas mãos dos clientes!

''Você sabe qual é a 'jornada' pela qual seu cliente passa para chegar na sua loja ou no seu produto/serviço'' (foto: Pixabay)

Quem entra em um negócio, quer montar uma empresa e empreender tem que se desapegar de vez de pré-conceitos, vaidade e confiança em indicadores de vaidade.









- Leia: Estou falando de diplomas, auto confiança exagerada, uso indiscriminado do feeling, supervalorização da experiência e desconexão com o mercado.- Leia: Pensa em ser 10% ou 10 vezes melhor? Conheça o empreendedor exponencial









Tem momentos em que um diploma será importante e outro que capacitações mais granulares e objetivas serão mais importantes. Tudo vai depender desse ciclo e do seu modelo de negócios.





Da mesma forma, há momentos em que o feeling e a experiência do empreendedor são importantes, mas há muito mais momentos, aliás, deve ser a premissa principal da cultura de tomada de decisão de qualquer empresas, em que informações técnicas e dados devem nortear os direcionamentos, estratégias e atividades.





E a capacidade de entender determinado mercado ou mesmo em mapear e encontrar mercados terá, normalmente, muito mais peso na concepção e consolidação inicial.

Você sabe qual é a “jornada” pela qual seu cliente passa para chegar na sua loja ou no seu produto/serviço?





Sabendo quais são esses caminhos (necessidades, dores, conveniências) você pode construir uma experiência melhor pra ele, seja reduzindo fricções, seja criando surpresas positivas.





Nas fricções temos meios de pagamento adequados, parcelamento, formas de entrega, prazos claros, canais de atendimento diversificados, dentre outras coisas nessa linha.





Já nas surpresas, está o over delivery, vendas consultivas, cortesias, antecipações de necessidades etc.





O que mais estaria em cada área dessas e que pode fazer a diferença para seu cliente?





Parafraseando a fantástica série Arquivo X, “a verdade está lá fora”.... junto do mercado, dos clientes, e não dentro do escritório, junto dos diplomas, do curriculum e dos planos de negócio.