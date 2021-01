Viver um momento de cada vez e no presente

Agradecer é essencial para viver bem. E para agradecer podemos aprender mais uma boa dica de ter mais paz para viver e mais saúde física e mental. Ser MINDFUL significa absorver o momento presente sem julgamento, apenas sentindo o que vier. Para ter uma mente mais calma, precisa-se treinar esse tipo de aprendizado.





LEIA MAIS 04:00 - 27/12/2020 Natal feliz

04:00 - 13/12/2020 Estar presente ou dar presente?

04:00 - 29/11/2020 Reclamar x Agradecer presente enquanto lava a louça, toma banho, escreve um texto, aprecia o céu sem se importar se é um dia ensolarado ou chuvoso, apenas observar e sentir cada momento presente como único. E se deixarmos ele de lado, porque estamos atarefados, ele passará em branco. No entanto, se desfrutarmos de cada momento intensamente, seja numa tarefa doméstica, no trabalho, nos relacionamentos, num passeio, desfrutaremos melhor e por inteiro da vida. Ficar noenquanto lava a louça, toma banho, escreve um texto, aprecia o céu sem se importar se é um dia ensolarado ou chuvoso, apenas observar e sentir cada momento presente como único. E se deixarmos ele de lado, porque estamos atarefados, ele passará em branco. No entanto, se desfrutarmos de cada momento intensamente, seja numa tarefa doméstica, no trabalho, nos relacionamentos, num passeio, desfrutaremos melhor e por inteiro da vida.





Ir mais devagar, sentir, apreciar são coisas fundamentais que desaprendemos nas últimas décadas na correria desenfreada para ganhar mais, para ter luxo. E para quê? Perder a saúde?!





Portanto, se você realmente deseja ter uma vida mais positiva e feliz, comece apreciando cada detalhe do que você já faz. Não estou pedindo que mude sua rotina, estou pedindo que sinta cada momento, mesmo dentro do elevador... respire fundo, sinta que você tem um momento para ficar em silêncio e aquietar a agitação do pensamento, ver o que está pensando, ou até mesmo para agradecer o que é bom... e quando vê já chegou ao destino que o elevador levaria você.





Precisamos ativar este sistema de calma interior. Ele nos traz mais razão e foco. A correria do dia a dia para bater metas, dar conta das muitas tarefas pode desgastar sem você prestar atenção. E depois de algum tempo, você será obrigado a parar, pois essa mesma correria lhe trouxe um presente – a doença física ou um esgotamento mental (burnout), tão comum hoje em dia.





Em tempos ainda de pandemia, onde ainda não temos certeza de nada, mas vivemos uma guerra mundial contra um inimigo invisível, estamos todos atônitos, arregalados e com um certo medo. Nosso sistema de alarme está ligado, sentimos mais o desgaste e acabamos por adoecer.





Uma das maneiras para combater tal situação é ser MINDFUL, viver cada momento e, nele, conseguir respirar fundo, ficar presente ali. Isso regula nosso sistema de luta ou fuga, traz paz à mente e nos acalma. Precisamos aprender a ter momentos presentes mais intensos em pequenas pausas. Por isso, ao ler este pequeno texto, pare e pense: Posso ser mais mindful em meu dia? Como? Ao escovar os dentes, ao tomar banho, ao lavar a louça, ao picar uma fruta, no elevador, ao abrir a janela pela manhã etc. São muitas as nossas oportunidades de viver uma vida melhor e absorver o que de verdade pode ser bom e nos acalma.





Quero muito que este texto toque seu coração e lhe abra os olhos, depende apenas de você mudar sua rotina um pouquinho. Desfrutar momento a momento de forma intensa e presente não vai atrasar nenhuma de suas tarefas, mas vai gerar uma intensa energia do bem.





Eu li estes dias um conto – não sei dizer quem é o autor, mas tentarei contar resumidamente:





“... dizia que havia um concurso para lenhadores durante toda uma semana, quem cortava mais lenha. Um velho lenhador sempre ganhava. Um jovem chegou querendo ganhar daquele velho e se pôs a cortar a lenha todo afoito. No primeiro dia, cortou bem mais do que o velho. No segundo dia, feliz, acordou mais cedo, fez menos hora de almoço e pensou que assim, cortaria mais lenha ainda. Mas cortou menos. Assustado, no terceiro dia acordou de madrugada, fez quase nada de hora de almoço, e no final, cortou ainda menos lenha. Bom, no final, claro, o velho venceu o concurso e o rapaz foi lá perguntar qual era o segredo. O velho respondeu: 'Você parou algum dia para afiar seu machado?'.”





Aí está o segredo da vida – pausas. Recuperar e se autorregular. Ter pequenos momentos para ser mindful – viver cada momento por inteiro, fazer focado, uma coisa de cada vez.





Recomendo que você avalie seu dia e veja. Está na correria? Não pausa para se recuperar? Se estiver, acenda a luz vermelha e pare! Sua saúde está em jogo. Vai gastar sua saúde para dar conta do quê? Ter mais dinheiro? Ter uma casa melhor? Ter o melhor cargo da empresa? Vale a pena sair desenfreadamente vida afora e ganhar de presente uma doença que vai lhe tirar a vontade de viver ou mesmo matá-lo precocemente? Avalie o que é melhor. Mas o simples vale mais a pena. Desfrute a vida em cada momento. Enquanto tem saúde, agradeça e siga absorvendo o bom.