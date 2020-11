Reclamar x Agradecer

Do que adianta reclamar de algo que já passou? Reclamar de uma ofensa ou mágoa? Quem você irá atingir quando reclama?





A Psicologia Positiva nos oferece inúmeros estudos que comprovam que quanto mais pensamos em um determinado assunto, mais focados nele ficamos. Como uma antena que passa a sintonizar apenas naquela onde de rádio e fica ali na mesma ladainha sofrendo. O problema já passou, não tem volta, mas insistimos em reclamar do fato.





Quem sai no prejuízo?





Apenas quem reclama. Os outros que ofenderam, maltrataram ou coisa parecida nem se tocam do assunto. Mas seu corpo vai pagar esta conta na amargura. De acordo com a neurociência, você está trabalhando no sentido de “aprimorar” suas vias neuronais para cada vez ficarem mais treinadas nesta direção negativa – a reclamação.





Portanto, cuidado se você já acorda pensando no que de ruim já aconteceu, no que de ruim ainda virá. Isso é atração fatal. Você caminha nesta direção. Infelizmente o ditado antigo é verdadeiro: assombração sabe para quem aparece”.





O melhor caminho é aprender com os erros, olhar as ofensas e entender nossa responsabilidade naquele momento, entender que tem pessoas malintencionadas mesmo e que vão nos prejudicar se puderem. Que pena, são pobres de espírito.



A vida tem uma lei fundamental – A Lei do Retorno. Então, pode deixar que se alguém tira algo bom de você, o prejudica de alguma forma, isso vai custar caro lá na frente ao que fez.





Aqui não estou falando de espiritualidade, demagogia positiva, autoajuda; mas sim, falo de ciência. Uma pessoa maldosa encontrará sempre pelo seu modelo pessoas afins, e certamente terá um maldoso pior para lhe fazer pagar a conta. E algumas vezes, pagará com sua saúde ser desequilibrado mental, ser raivoso.





Então, cuide-se! Como?!





A Psicologia Positiva, ao estudar a gratidão, percebeu que pessoas mais felizes, eram muito mais gratas do que os pessimistas “reclamões de plantão”. Viu que aqueles que agradecem diariamente estar vivos, um pequeno gesto de alguém, uma flor no jardim, uma chuva que cai refrescando, um sol que nasce ou se põe...a natureza, a saúde, os filhos, terá mais chances de ter uma vida prazerosa?





A gratidão é base para focar no que funciona. Preste atenção no que está bem, funcionando, seja nos detalhes menores ou em coisas boas que acontecem.



Atraímos através do nosso olhar, do nosso pensamento positivo, quase como um radar, a busca pelo que é bom quando agradecemos. Assim, criamos uma nova circuitaria cerebral que está sempre com nosso “radarzinho ligado”– um wi-fi do bem, buscando ver o que mais tem de bom.





Agradecer é uma prática comum das pessoas otimistas. Estas vivem melhor, são mais longevas em média oito anos, têm mais sucesso no que fazem, aguentam as tormentas da vida com mais garra.





O que prefere?





Se reclamar sentirá raiva, tristeza ou medo. Isso traz mais insegurança e desregula nosso sistema nervoso central, que nos põe sem percebermos no estado de “luta ou fuga”, o que faz gerar mais noradrenalina, adrenalina e liberação automática de cortisol em excesso.



Este cortisol aumentado diminui nossa imunidade e pode nos adoecer ao longo do tempo. Não apenas uma gripe, uma dor de garganta. Doenças autoimunes graves, diabetes, câncer e outras mais. Vai querer pagar a conta da sua raiva e da sua mágoa no seu corpo?





Cuide-se agradecendo diariamente desde o acordar e poder abrir seus olhos, sentir que está vivo, até as grandes vitórias. O importante é colocar seu olhar no que funciona e agradecer. Vivendo uma vida mais sentida no presente, mas de forma a absorver cada detalhe bom que seu dia pode lhe trazer.





À noite, ao deitar-se, aconselho que faça seus agradecimentos. Agradeça tudo de bom que recebeu naquele dia. E ainda será melhor, se fizer seu caderninho de gratidão. Assim, poderá escrever e memorizar as bênçãos e presentes recebidos em cada dia.