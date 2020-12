Natal feliz

Esta é uma data especial e muitos passam por ela de forma mais sofrida. Natal significa família. Nem todas as famílias estão funcionando bem como deveriam.

Uma boa hora de se autoavaliar. Estou numa família disfuncional? Os membros da minha família estão em sofrimento, desajustados? O que posso fazer para mudar minha vida?

Bom, eu vou dizer: faça terapia, busque constelação familiar, procure apoio. E, claro, trate seus familiares o melhor que pode e com muito respeito. São a sua origem.

Nas pesquisas de psicologia positiva, vimos que o otimismo pode ser aprendido. Quer se dar um bom presente? Faça uma terapia positiva, que ajude você a ver o mundo com bons olhos e focar no que funciona.

Este foi um ano verdadeiramente atípico. Ficamos enclausurados, tensos, vivendo sob medo. Mas precisamos ir aprendendo a viver a nova vida, seja lá como ela for, com mais amor. O otimista é aquele idealista do futuro, mas realista do momento presente. Ele não deixa de sonhar. Ele não deixa de fazer o que é necessário. Por isso, ele sai na frente no sucesso, no trabalho, nas amizades, e na família se destaca como a pessoa que traz alegrias. Ficamos contagiados por uma pessoa alegre e que traz mais esperança.

A esperança, hoje, se faz necessária.

Ela é uma luz especial que pulsa dentro de nós trazendo a mensagem de vida nova. Como um farol nos guia na direção dos nossos sonhos, de caminhos que podemos acreditar. E, assim, nos faz sentir mais felizes em escolher novos caminhos.

Precisamos acreditar que as pessoas mudam, podem mudar e isso está ao seu alcance. Presenteie-se também neste Natal. Cuide-se. Busque fazer uma terapia positiva, um detox de pensamentos pessimistas. Limpe a vida ruim em que você se coloca e se torne melhor. Podemos mudar, como diz Carol Dweck em seu livro Mindset. Antes de querer ajudar qualquer outra pessoa, é preciso se amar e se cuidar. Por isso, dedico este momento do Natal para alertar, você pode mudar sua vida!

Esperança é acreditar que pode haver novos caminhos. Ainda estão sem mapa, você terá de desvendar novos territórios, desenhar novos mapas, recalcular rotas. Mas siga a vida da melhor forma. E nem sempre, eu sei, teremos um olhar positivo sobre um momento que foi tão ruim como este ano, ou algo do seu passado que o marcou. Mas podemos mudar a trajetória e seguir um novo padrão de vida. Precisamos de ajuda muitas vezes. Foi assim que surgiu esta tal de psicologia positiva, para ensinar maneiras de mudar positivamente seguindo o modelo de como as pessoas otimistas fazem.

Nunca desista de ser mais feliz!

Está nas suas mãos. E se não sabe como, tem gente treinada para ajudar.

O que desejo é não só que seu Natal seja feliz, mas que você tome este momento para se presentear com uma mudança real, a qual você possa se comprometer em fazer.

Desejo a todos, que seguiram comigo aqui pelo jornal, um FELIZ NATAL e um ANO NOVO DIFERENTE e mais FELIZ!

Agradeço o carinho dos leitores amigos.

Agradeço ao jornal a oportunidade de passar uma mensagem positiva aos domingos a todos que leem.

A vida é feita de pequenos momentos. Você pode começar agora sua mudança e tornar isso o seu melhor presente.

Acredite em seus sonhos. Vá lá realizá-los. E quando a gente entra numa jornada acreditando em algo especial, ganhamos a energia, a garra da luta e seguimos uma jornada feliz.

Eu continuarei por aqui dando as dicas para uma VIDA POSITIVA.