Bolsolula: eu bati forte no triplex e no sítio e bato nas mansões. E você?

Bolsopetismo de um lado, eu de outro (foto: EVARISTO SA / AFP /CORREIO BRASILIENSE) O ser humano é dinâmico, a vida é dinâmica, mas há que se ter, sempre, coerência e norte nas mudanças, caso contrário, será apenas um desvio temporário, sujeito a retornos e piruetas , tal qual biruta de aeroporto. Quem muda de opinião ao sabor dos ventos é popularmente chamado de "Maria Vai Com As Outras".





Desde 2000, ou 2001, combato com todo o vigor - e com extrema grosseria, confesso - o chamado lulopetismo. A derrota de José Serra prenunciava o desastre que vivemos desde então, numa sucessão de desgovernos desastrosos e corruptos que estagnaram o país e nos brindaram com o ogro que aí está, em quem miseravelmente votei.









Tornei-me ídolo dos antipetistas, que hoje, em grande parte, me odeiam. Se outrora se indignavam com os imóveis claramente "doados" ao chefão petista e me aplaudiam a cada texto furioso, hoje dão de ombros para os R$ 25 milhões de patrimônio imobiliário dos Bolsonaro , sendo metade, paga por meio de operações em dinheiro vivo.





À época, ninguém engolia as desculpas esfarrapadas do líder do mensalão. Hoje, assim como o mito que idolatram cegamente, perguntam: "qual o problema em comprar imóvel com dinheiro vivo"? Na boa, precisa ser muito sabujo, muito sem vergonha e sem amor próprio para submeter-se a tamanha vassalagem intelectual e moral





Eu, Ricardo Kertzman, continuo onde sempre estive. Continuo do lado contrário dos políticos corruptos, sejam quais forem. Continuo crítico feroz, grosseiro como sempre, aliás, de falcatruas com o dinheiro que roubam do meu trabalho, sejam milhares, milhões ou bilhões de reais. Não meço honestidade pela quantidade de dinheiro surrupiado





Agora eu te pergunto: e você? Continua indignado como dantes ou mudou de ideia, de conceito, de valores e de opinião? Aliás, mudou mesmo ou era apenas mais um vagabundo enrustido, dando uma de falso moralista? Você, bolsominion que hoje me xinga e antes me elogiava, é mesmo melhor, ou diferente, que Lula da Silva e companhia