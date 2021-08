Eu não tenho provas. São histórias que me chegam. Mas Bolsonaro é um ladrão

De qualquer maneira, quem tem de provar que tudo isso não é verdade é ele (foto: EVARISTO SA / AFP ) Paraíba, possui provas cabais que Jair ‘eu sou o centrão’ Seguinte: eu ouvi falar, que o marido da vizinha da prima da minha tia de Riachão do Bacamarte, na, possui provas cabais que Jair ‘eu sou o centrão’ Bolsonaro , o verdugo do Planalto, roubou 140 milhões de reais - valor correspondente a dez mansões como a que o senador das rachadinhas conseguiu comprar por ‘apenas’ seis milhões - do cofre da sacristia do Padre Elvis Presley (sim; ele está vivo e morando no Brasil).





Com parte desse dinheiro, o devoto da cloroquina financiou toneladas de fogos de artifício que foram usados pela noiva do Chucky e os 30 malucos que a seguiam, para destruir a sede do STF - Supremo Tribunal Federal . O estrago foi grande, mas a Globo Lixo manipulou as imagens para parecer que o prédio não fora atingido. Além disso, o ministro Dias Toffoli ficou gravemente ferido na manifestação ordeira - já que a extrema direita não é como a esquerda -, mas disse que foi acidente doméstico.









Inclusive, diante do vexame do fumacê desta semana , mandou arrematar todo o estoque de blindados de seu amigo Nicolás Maduro. E com o troco que sobrou, planeja devolver os 90 mil reais em ‘micheques’, que é para não ficar com fama de sócio de miliciano. Mas agora, o maníaco do tratamento precoce planeja outro tipo roubo - bem maior que o estelionato eleitoral que cometeu -, que fará o petrolão parecer furto de chiclete (superfaturado, como picanha, leite condensado e vacina) e o Meliante de São Bernardo, trombadinha de rodoviária.