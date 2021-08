Bolsonaro sobre Barroso: 'Pega mal mentir. Ou então você é um tapado'

Bolsonaro diz que Barroso é um mentiroso (foto: EVARISTO SA / AFP) PEC) Bolsonaro chamou o ministro de “mentiroso” ao justificar a inviabilidade da mudança nas próximas eleições. Com a derrota da Proposta de Emenda Constitucional ( do voto impresso na Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro voltou a atacar o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso. Em transmissão ao vivo nesta quinta-feira (12/8),chamou o ministro de “mentiroso” ao justificar a inviabilidade da mudança nas próximas eleições.

“Pega muito mal um ministro do Supremo Tribunal Federal mentir. O Barroso mentiu quando ele disse que como as votações são feitas em escolas, uma parte delas têm seções eleitorais, passaria três a quatro semanas contando votos e as criancinhas ficariam um mês sem aula”, afirmou Bolsonaro.





“Ministro, pega mal mentir dessa maneira. Ou então você é um tapado, que desconhece as regras”, completou Bolsonaro.

Os deputados federais reprovaram, na noite dessa terça-feira (10/8), a PEC nº 135/2019. O texto, analisado pelos parlamentares, recebeu 218 votos contrários. Outros 229 se manifestaram favoravelmente.

O texto, no entanto, teria que ter 308 votos para ser aprovado e, em seguida, ser encaminhado ao Senado. A proposta já tinha sido derrubada na comissão especial, e era esperado que o texto não passasse no plenário.





Bolsonaro afirmou que o tempo da contagem de votos não seria afetado com a implantação do voto impresso.

"Hoje em dia, com o sistema que gostaríamos que fosse aprovado, o voto seria impresso. É uma enorme diferença o voto ser impresso ou escrito a mão. A apuração será feita pelos mesários ali na seção eleitoral. A média é de 400 votos por seção. E tem, em média, quatro pessoas por seção. Não teria dificuldade. E vem vossa excelência. Está achando que o povo brasileiro é o quê?”.