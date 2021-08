Quebra de sigilo: Moraes abre investigação no STF contra Jair Bolsonaro

Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (foto: AGÊNCIA BRASIL/REPRODUÇÃO) STF) Alexandre de Moraes acatou uma notícia-crime assinada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e autorizou a abertura de inquérito sobre a participação do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no vazamento de investigação sigilosa da Polícia Federal. O ministro do Supremo Tribunal Federal (acatou umaassinada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral () e autorizou a abertura de inquérito sobre a participação do presidente(sem partido) no vazamento de investigação sigilosa da









No documento, os ministros do TSE argumentam que Bolsonaro teve conduta criminosa ao divulgar nas redes sociais a íntegra de um inquérito da Polícia Federal que apura suposto ataque ao sistema interno do TSE em 2018.





Essa invasão não representou qualquer risco às eleições.

Nos últimos meses, o presidente vem falando a apoiadores que ganhou as eleições em primeiro turno. Segundo ele, o pleito de 2018 foi fraudado para que Fernando Haddad (PT) tivesse a oportunidade de enfrentá-lo em segundo turno.





Em 2018, Bolsonaro foi eleito o 38º presidente do Brasil com 57.797.847 votos (55,13% dos votos válidos).

Ministro da Justiça também é investigado

Mais cedo, Moraes pediu que o TSE investigue a participação do ministro da Justiça, o delegado da Polícia Federal Anderson Torres, na transmissão ao vivo feita pelo presidente Jair Bolsonaro.

"Exatamente tudo o que foi falado, tudo o que foi questionado, todas as dúvidas levantadas pelos eleitores. A Polícia Federal também analisou, da mesma forma, encaminhou e o Tribunal Superior Eleitoral tem isso lá como sugestão da Polícia Federal para o aprimoramento do sistema eleitoral brasileiro", concluiu, após a leitura do relatório.





O objetivo é apurar se o ministro da Justiça fez propaganda eleitoral antecipada. Isso porque Torres é cotado para disputar o governo do Distrito Federal nas eleições do ano que vem.O ministro participou dos minutos finais da live e leu trechos de um relatório dasobre os testes públicos nas urnas eletrônicas feitos pelo TSE.