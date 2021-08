Em live, Bolsonaro ataca deputados que votaram contra voto impresso

Bolsonaro diz que, com Lula, Brasil voltará ao período de corrupção (foto: Reprodução/Instagram) Jair Bolsonaro (sem partido) criticou os deputados que votaram contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso na Câmara. Na transmissão ao vivo desta quinta-feira (12/8), o presidente atacou os partidos de esquerda e lembrou do possível confronto com Luiz Inácio Lula da Silva no pleito do ano que vem. O presidente(sem partido) criticou os deputados que votaram contra a aprovação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do voto impresso na. Na transmissão ao vivo desta quinta-feira (12/8), o presidente atacou os partidos de esquerda e lembrou do possível confronto com Luiz Inácio Lula da Silva no pleito do ano que vem.





“Imaginem se o outro lado tivesse ganho as eleições? Na fraude ou possibilidade de fraude ou na suspeição, como estaria o Brasil agora? Estaria garantidíssimo esse sistema de eleições, que metade dos que votaram nessa semana desconfiam e não têm convicção”, disse o presidente.





“E vou dizer aos deputados que votaram contra. Podem haver, sim, problemas em suas eleições em 2022. E vão reclamar para quem? Se for para o TSE, a resposta é padrão: 'As urnas são confiáveis'. Se entrar com recurso para o Supremo, não será julgado”.





Ele também referiu-se ao governo do PT como alvo de corrupção e impunidade. “Quem é que as pessoas querem eleito no ano que vem? Preciso falar o nome dela? Vocês sabem o que ela nos levou durante 14 anos do governo de esquerda no Brasil há pouco tempo. Queremos isso para o Brasil? O que eles querem é a volta da corrupção e da impunidade”.