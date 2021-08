Bolsonaro é irônico sobre decisão de Moraes no STF: 'Quer intimidar quem?'

Bolsonaro será investigado pelo STF por vazar informações da PF em sua página oficial (foto: EVARISTO SA / AFP) Jair Bolsonaro (sem partido) agiu com ironia ao comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de abrir investigação para apurar a participação do chefe do Executivo no vazamento de informações obtidas pela Polícia Federal. O presidente(sem partido) agiu com ironia ao comentar a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de abrir investigação para apurar a participação do chefe do Executivo no vazamento de informações obtidas pela





A investigação se refere a uma invasão ao sistema eleitoral ocorrida em 2018. Esse é o segundo inquérito aberto contra o presidente a partir de pedidos do Trubinal Superior Eleitoral (TSE).

O pedido de investigação foi apresentado ao STF na segunda-feira (9/8). No ofício, os ministros do TSE pediram que Bolsonaro seja investigado "por possível conduta criminosa referente à divulgação indevida de informações sigilosas ou reservadas do Tribunal Superior Eleitoral, com potencial prejuízo para a administração pública".

Por ordem de Moraes, Bolsonaro teve de retirar de sua página oficial os dados referentes às investigações da PF. O presidente, por sua vez, justificou afirmando que o arquivo divulgado em sua página já foi copiado.

Bolsonaro também acusou Alexandre de Moraes de interferir nas investigações a respeito da segurança das urnas eletrônicas, ao afastar o delegado da Polícia Federal responsável por inquérito vazado sobre invasões a sistemas da Justiça Eleitoral.





Por fim, o presidente da República disse que se preocupa com a eleição presidencial por se tratar do futuro do país: “Nem deveria perder tempo com isso. Tem muita coisa importante no Brasil, mas tenho de pensar nas eleições do ano que vem. Não por mim, mas pelo futuro do Brasil”.