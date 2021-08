Fiasco: fumacê militar de Bolsonaro lembra caras-pintadas de Collor

O que se viu nesta terça-feira (10/8) em Brasília é o reflexo do que se tornou o Brasil: Bolsonaro está fraco, incapaz e isolado (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Collor de Mello, hoje amigo de fé, irmão camarada de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto, em meio ao crescente isolamento enfrentado após as denúncias de corrupção feitas pelo irmão Pedro, conclamou a população do país a sair às ruas, vestida de verde e amarelo, em defesa do Brasil, da família e dos valores morais, e contra a velha política, o sistema e os inimigos da Pátria. Em agosto de 1992, Fernandode Mello, hoje amigo de fé, irmão camarada de, o verdugo do Planalto, em meio ao crescente isolamento enfrentado após as denúncias de corrupção feitas pelo irmão Pedro, conclamou a população do país a sair às ruas, vestida de verde e amarelo, em defesa do Brasil, da família e dos valores morais, e contra a velha política, o sistema e os inimigos da Pátria.





Qualquer semelhança com o que assistimos hoje não é mera coincidência, mas pura repetição de comportamento de uma classe política imutável e da pior qualidade, em que nomes e partidos se alternam - quando se alternam!! –, mas as condutas, jamais. Triste a nação onde as décadas nada ensinam, onde nada se aprende e nada se esquece. O Brasil é uma espécie de ‘looping’ atemporal do atraso; e só isso.





09:04 - 08/08/2021 Na BolsoNews, a ex-TV Lula, Presidente Bolsonaro comete pencas de crimes preto. Com as caras pintadas, moços e moças acenderam a fogueira da democracia que queimou o ‘Bolsonaro da ocasião’. Em pouco tempo, o processo de impeachment que resultaria na cassação do mandato e perda de direitos políticos fez Collor renunciar. Naquele tempo, ainda não existiam os Calheiros e Lewandowskis da vida, se é que me entendem. À época, Collor quebrou a cara. Milhões de pessoas - a maioria jovens estudantes - tomaram as ruas, não trajando verde e amarelo, mas. Com as caras pintadas, moços e moças acenderam a fogueira da democracia que queimou o ‘Bolsonaro da ocasião’. Em pouco tempo, oque resultaria na cassação do mandato e perda de direitos políticos fez Collor renunciar. Naquele tempo, ainda não existiam os Calheiros e Lewandowskis da vida, se é que me entendem.

Leia: Militares envergonhados: desfile de tanques precários vira piada nas redes E não é que Jair ‘eu sou o centrão’ Bolsonaro resolveu resgatar o passado e tentou medir, em público, o tamanho do ‘bilau’ político? E não é que, como Fernando Collor, quebrou a cara? E não é que o tamaninho da coisa é ainda menor do que todos nós pensávamos? E não é que a montanha pariu um ratinho manso como o Topo Gigio?









Nenhum outro chefe de Poder nem outra autoridade compareceram ao piquenique do pai do senador das rachadinhas e da mansão de seis milhões de reais. Nem os próprios militares de renome e respeito , aliás. Bolsonaro ficou lá - cara de palerma! - olhando aquela presepada toda, ao lado de três milicos subalternos, pensando: que cagada (diferente daquela, da CPI).

VERGONHA

A vergonha a que se submeteu o devoto da cloroquina só não foi maior porque não a tem. E a vergonha a que ele submeteu as Forças Armadas entrará para a história como mais um triste capítulo na vida de militares golpistas - ainda existem - que não esquecem o passado. Que sirva de lição aos próprios idiotas e a todos os outros que vivem no século XXI, mas com a cabeça atolada no século XX, ou menos.





Em 1992, Collor pediu: ‘não me deixem só’. Deixaram. Ele caiu. Em 2021, o amigão do Queiroz quis brincar de Hitler e Mussolini, e se lascou. Vai cair? Não sei. Com o centrão no comando do Congresso e do governo, é difícil. Mas que a possibilidade de um novo mandato, seja pelas urnas ou pelo golpe de Estado, é cada vez menor, isso não resta a menor dúvida. Bolsonaro é um anão político; um nanico bobão.