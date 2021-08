Para quem postula representar a 3ª via, omissão de Pacheco é imperdoável

Rodrigo Pacheco teve apoio do presidente Bolsonaro para ser eleito presidente do Senado (foto: Alan Santos/Presidência da República) Eleito senador por Minas Gerais em 2018, numa reviravolta espetacular que atirou a nossa eterna estoquista de vento, Dilma Rousseff, para o quarto lugar da eleição, Rodrigo Pacheco (Democratas) ostenta carreira meteórica na política nacional.









Dono de inteligência e cultura geral acima da média de seus pares, conta também com oratória elegante e raciocínio rápido, predicados indispensáveis a bons advogados. Infelizmente, tantas qualidades têm sido mantidas tímidas e silentes.









Até mesmo Arthur Lira, um dos expoentes do tal centrão e presidente da Câmara dos Deputados, aliado-barra-sócio do presidente da República, o golpista homicida Jair Bolsonaro, ainda que de forma tímida, já se posicionou a favor da democracia





Já Rodrigo, como brasileiro, democrata, senador da República e presidente do Congresso Nacional, mantém-se em silêncio obsequioso, omisso, cúmplice e sepulcral diante das ameaças golpistas diárias do verdugo do Planalto.





Além de indecoroso e incompatível com os títulos acima, para alguém que postula a condição de possível candidato da chamada 3ª via em 2022, a timidez, para se dizer o mínimo, do jovem político de 44 anos é simplesmente inaceitável e imperdoável.