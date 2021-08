Para ser 'babaca', Bolsonaro precisaria melhorar muito ainda, coitado

Bolsonaro conta com as Forças Armadas para manter projeto de poder (foto: Marcos Corr.êa/PR)

Caramba! Chega o dia do juízo final, mas não chega 1º de janeiro de 2023. É insuportável ter de esperar tanto tempo para finalmente assistir ao fim do mandato deste desastre que ocupa o Palácio do Planalto. E ainda que seu substituto - ao menos é o que indicam as pesquisas - não seja nada melhor ou mais animador, é certo que o assunto irá mudar; já ajuda um pouco.









Marinha, que neste ano contará com a participação do Exército. Pela primeira vez, contudo, o comboio desviará do caminho para Formosa, Goiás, onde ocorrem as atividades, e seguirá para a Capital, onde Refiro-me ao desfile de blindados que ocorrerá na Praça dos Três Poderes, em exercício anual da, que neste ano contará com a participação do. Pela primeira vez, contudo, o comboio desviará do caminho para Formosa, Goiás, onde ocorrem as atividades, e seguirá para a Capital, onde irá estacionar defronte ao Palácio do Planalto , para ser recebido pelo pateta-mor.





Numa clara ameaça à democracia e à sociedade, as quais deveriam servir, militares golpistas pretendiam demonstrar força e apoio às pretensões autoritárias do devoto da cloroquina. Porém, o teatrinho mambembe dos aloprados pegou tão mal, mas tão mal, que alguém tentou emendar o soneto e só conseguiu piorar o que já era ruim.





Em português jeca, mal escrito e jocoso, o maníaco do tratamento precoce, ou quem por ele se passa, assim se manifestou em uma rede social:





"Sr. Presidente do... STF, Câmara Federal, Senado, TCU, TSE, STJ, TST, Deputados, Senadores…: Como ocorre desde 1988, a nossa Marinha realiza exercícios em Formosa/GO. Como a tropa vem do Rio, Brasília é passagem obrigatória. Muito me honraria sua presença amanhã na Presidência (08h30), onde receberei os cumprimentos da Força e lhes desejarei boa sorte na missão.





Presidente Jair Bolsonaro.





Chefe Supremo das Forças Armadas."





O convite é apenas um punhado de ração a ser oferecido ao gado, para que defendam o tiranete diante da repercussão negativa, inclusive mundial. Dirão os sabujos: ‘o mito convidou a todos; não foi um ato golpista’. Mensagem de Facebook em português macarrônico agora é convite oficial? O fato é que se trata, sim, de uma ameaça ao País - mais uma, aliás! Feita pelo, como é mesmo?, ‘Chefe Supremo das Forças Armadas’.





Meu Deus! Que coisa brega, que demonstração de falso poder, que sentimento de inferioridade, que comportamento lunático e fantasioso, que coisa ridícula, que... babaquice! Aliás, para ser ‘babaca’, Bolsonaro precisaria melhorar muito ainda, coitado.





golpe de verdade, ô valentão do WhatsApp. Bora ver se você é mesmo tudo isso ou se ‘Chefe Supremo das Forças Armadas’? Beleza. Então vá fundo e tente umde verdade, ô valentão do WhatsApp. Bora ver se você é mesmo tudo isso ou se será sumariamente atirado numa cela qualquer