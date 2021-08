Bolsonaro leva 7x1 da Democracia, e só não foi mais porque o dia acabou

O dia de ontem, terça-feira (10/8), não começou nadinha bem para Jair, o verdugo do Planalto . Logo pela manhã, uma nuvem cinza, e cheirando a óleo diesel queimado, tomou conta da entrada do Palácio do Planalto. Eram os ‘fusquinhas 68’, ou melhor, osdasque demonstrariam ‘força e poder’ em apoio à sanha golpista do devoto da cloroquina Um verdadeiro fiasco que correu o mundo e nos tornou, outra vez e por outro motivo, chacota internacional