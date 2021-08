PEC do Voto Impresso: veja como cada deputado mineiro votou na Câmara

PEC do Voto Impresso foi derrubada nesta terça-feira (10/8) (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)









Partido Social Liberal (PSL) orientou os parlamentares para que votassem de forma favorável ao projeto. Cinco mineiros da legenda, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), seguiram o combinado, com exceção de Marcelo Álvaro Antônio, que não esteve presente. Álvaro Antônio é ex-ministro do Turismo, A bancada doorientou os parlamentares para que votassem de forma favorável ao projeto. Cinco mineiros da legenda, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), seguiram o combinado, com exceção de, que não esteve presente. Álvaro Antônio é ex-ministro do Turismo, sendo demitido por Bolsonaro em dezembro do ano passado





Já a bancada do Novo liberou os parlamentares a seguirem suas respectivas convicções. Isso ficou claro em Minas Gerais, com os dois representantes do estado na legenda indo por caminhos opostos: enquanto Lucas Gonzalez disse "sim" à PEC, Tiago Mitraud optou pelo "não".





Além da abstenção de Aécio, o PSDB computou votos divergentes ao que a bancada na Câmara foi orientada a seguir. Apenas Domingos Sávio votou "sim", enquanto Rodrigo de Castro e Eduardo Barbosa votaram "não". Já Paulo Abi-Ackel não participou da sessão.

Veja como votou cada deputado mineiro

AÉCIO NEVES (PSDB/MG) - Abstenção AELTON FREITAS (PL-MG) - Não ALÊ SILVA (PSL/MG) - Sim ANDRÉ JANONES (Avante/MG) - Não ÁUREA CAROLINA (PSOL/MG) - Não BILAC PINTO (DEM/MG) - Ausente CABO JUNIO AMARAL (PSL/MG) - Sim CHARLLES EVANGELISTA (PSL/MG) - Sim DELEGADO MARCELO FREITAS (PSL/MG) - Sim DIEGO ANDRADE (PSD/MG) - Sim DIMAS FABIANO (Progressistas/MG) - Sim DOMINGOS SÁVIO (PSDB/MG) - Sim DR. FREDERICO (Patriota/MG) - Sim EDUARDO BARBOSA (PSDB/MG) - Não EMIDINHO MADEIRA (PSB/MG) - Sim EROS BIONDINI (PROS/MG) - Sim EUCLYDES PETTERSEN (PSC/MG) - Sim FÁBIO RAMALHO (MDB/MG) - Ausente FRANCO CARTAFINA (PP/MG) - Sim FRED COSTA (Patriota/MG) - Sim GILBERTO ABRAMO (Republicanos/MG) - Sim GREYCE ELIAS (Avante/MG) - Sim HERCÍLIO DINIZ (MDB/MG) - Sim IGOR TIMO (Podemos/MG) - Ausente JÚLIO DELGADO (PSB/MG) - Sim LAFAYETTE DE ANDRADA (Republicanos/MG) - Sim LÉO MOTTA (PSL/MG) - Sim LEONARDO MONTEIRO (PT/MG) - Não LINCOLN PORTELA (PR/MG) - Sim LUCAS GONZALEZ (Novo/MG) - Sim LUIS TIBÉ (Avante/MG) - Não MARCELO ÁLVARO ANTÔNIO (PSL/MG) - Ausente MARCELO ARO (Progressistas/MG) - Não MÁRIO HERINGER (PDT/MG) - Não MAURO LOPES (MDB/MG) - Ausente MISAEL VARELLA (PSD/MG) - Sim NEWTON CARDOSO JR (MDB/MG) - Não ODAIR CUNHA (PT/MG) - Não PADRE JOÃO (PT/MG) - Não PATRUS ANANIAS (PT/MG) - Não PAULO ABI-ACKEL (PSDB/MG) - Ausente PAULO GUEDES (PT/MG) - Não PINHEIRINHO (Progressistas/MG) - Ausente REGINALDO LOPES (PT/MG) - Não RODRIGO DE CASTRO (PSDB/MG) - Não ROGÉRIO CORREIA (PT/MG) - Não STEFANO AGUIAR (PSD/MG) - Sim SUBTENENTE GONZAGA (PDT/MG) - Sim TIAGO MITRAUD (Novo/MG) - Não VILSON DA FETAEMG (PSB/MG) - Não WELITON PRADO (PROS/MG) - Sim ZÉ SILVA (Solidariedade/MG) - Ausente ZÉ VITOR (PR/MG) - Sim

que propunha a adoção do voto impresso e que tramitava na foi rejeitada nesta terça-feira (10/8) após apenas 229 parlamentares votarem a favor. Para que o texto fosse aprovado e encaminhado ao Senado Federal, 308 tinham que aderir ao projeto. Dos 53 deputados de Minas Gerais, 26 votaram "sim" e 18 "não".