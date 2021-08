Dispensa de intervalo para analisar PEC do Voto Impresso é aprovada

Câmara aprovou dispensa de intervalo para analisar PEC do Voto Impresso

O regimento diz que, para ser votado pelos 513 deputados, o projeto precisa ser discutido em, pelo menos, duas sessões. Com a aprovação da dispensa do intervalo regimental, o texto poderá ser votado já nesta terça. A expectativa é que ele seja rejeitado, tendo em vista o próprio resultado que dispensou a regra do intervalo.