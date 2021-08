Bia Kicis sobre a rejeição do voto impresso: ''Uma lástima!''

Bia Kicis (PSL-DF) lamentou rejeição da PEC do Voto Impresso (foto: Vinicius Cardoso/Esp. CB/D.A Press - 11/07/2020)

Bia Kicis (PSD-DF) classificou a rejeição da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do Voto Impresso pela Câmara como "lástima" e agradeceu "ao povo brasileiro que ficou firme nessa luta". Foi ela quem apresentou o texto na Casa.





Comissão já havia rejeitado auditoria em papel

"Precisávamos de 308 votos, conseguimos 229 apenas. Aenterrou a possibilidade de auditarmos as eleições. Uma lástima! Agradeço ao povo brasileiro que ficou firme nessa luta. Parabéns a esse povo guerreiro.", afirmou a parlamentar.O texto, analisado pelos parlamentares, recebeu 218 votos contrários. Outros 229 se manifestaram favoravelmente. A PEC, no entanto, precisava de 308para ser aprovado e, em seguida, encaminhado ao Senado Federal. Ao todo, se registrou 448 votos.A contagem de votos via cédulas físicas é uma pauta defendida pelo presidente Jair(sem partido). A ideia era que o eleitor pudesse consultar, em papel, os votos dados na urna eletrônica.As escolhas ficariam registradas em um documento que poderia ser conferido visualmente pelo cidadão ainda no ato da votação.A baixa probabilidade de sucesso da pauta bolsonarista já havia sido ressaltada pelo presidente dados Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Com isso, o texto será arquivado.Na semana passada, a Comissão Especial constituída para analisar a PEC do voto impresso já havia rechaçado parecer do deputado Filipe Barros (PSL-PR), que recomendou aos colegas a aprovação do texto. O comitê aprovou, um dia depois, o relatório de Raul Henry (MDB-PE), que opinou pela rejeição da auditoria em papel.Mesmo com a derrota do texto, Lira resolveu submeter o tema ao conjunto de deputados. Ele se amparou no fato de a Comissão Especial não ser terminativa - e, sim, consultiva. Portanto, a tramitação pôde continuar.Ao anunciar que a matéria iria compor a pauta do plenário nesta semana, Lira afirmou que a decisão foi tomada "pela tranquilidade das próximas eleições".