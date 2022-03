Pagar boleto com cartão de crédito é possível? Vale a pena?

(foto: QuoteInspector.com)

Quem nunca recebeu um boleto e não teve condições de pagá-lo que atire a primeira pedra. Seja por uma emergência que te fez gastar o dinheiro que você usaria para quitar a conta, seja por um descontrole financeiro que te fez gastar mais do que deveria, provavelmente você já viveu essa situação e viu bater aquela sensação de desespero.





Eu falo muito por aqui sobre a importância do planejamento financeiro e isso passa muito pela organização necessária para quitar as contas em dia. Mas, imprevistos acontecem e, no artigo de hoje, eu quero te apresentar uma alternativa para pagar seus boletos sem atraso naquele mês em que as coisas apertaram demais.





Dá para pagar um boleto com cartão de crédito?

Vamos começar pelo básico: sim, isso é possível. A maioria dos bancos já oferecem essa funcionalidade para seus clientes, mas mesmo quem não tem acesso a elas pode contar com o serviço de aplicativos de pagamentos e carteiras digitais.





Vale dizer que quase qualquer tipo de boleto pode ser pago com cartão de crédito, incluindo as contas básicas, como água , luz e telefone, e até mesmo a própria fatura do cartão de crédito. Ou seja, a funcionalidade pode mesmo ser uma mão na roda para aqueles meses mais complicados.

Pagar boleto com cartão de crédito tem custo?

Esse é um ponto importantíssimo e você precisa saber que, de forma geral, você vai pagar um valor a mais, além do valor total da conta, para pagar boletos com cartão de crédito. Não dá para eu responder exatamente quanto, porque o valor varia de instituição para instituição.





Mas, é importante que você saiba que ele pode ser cobrado tanto por meio de uma tarifa fixa — que é o que, geralmente, os bancos fazem —, quanto a partir de uma taxa baseada em um percentual sobre o valor total do boleto. Portanto, lembre-se desses custos na hora de decidir se pagar boleto com cartão de crédito é mesmo a melhor alternativa para você.

Como pagar boleto com cartão de crédito?

Se você chegou até aqui, imagino que está, de fato, interessado em pagar boleto com cartão de crédito. Por isso, vou te explicar quais são os dois caminhos mais comuns para fazer essa transação.

Pelo aplicativo do seu banco

Como eu disse mais acima, boa parte das instituições bancárias já oferecem essa funcionalidade e os clientes podem utilizá-la de maneira bem simples. No site da Febraban , você consegue consultar se esse serviço é disponibilizado pelo seu banco e, se for, qual o valor da tarifa cobrada.





Caso o seu banco esteja na lista das instituições que oferecem a funcionalidade, para pagar boleto com cartão de crédito basta acessar o aplicativo ou o internet banking do banco e seguir o passo a passo para efetuar um pagamento, como você já está acostumado.





Depois de digitar ou escanear o código de barras, o sistema vai mostrar uma tela com os dados do pagamento e você precisa alterar a forma de pagamento para “pagar com cartão de crédito”. Geralmente, esse campo fica automaticamente preenchido por “débito na conta corrente” e será preciso fazer a alteração manualmente.





Assim que você autoriza a transação, o valor do boleto em questão é incluído na lista de débitos da sua próxima fatura, acrescido do valor da taxa cobrada pelo seu banco referente à operação. Ah, é importante que você saiba que a maior parte dos bancos não permite que você use o cartão de crédito para pagar a fatura dele, viu?

Pelos aplicativos de pagamento

Aplicativos que atuam como meios de pagamento e carteiras digitais , como PicPay, RecargaPay e Mercado Pago, também oferecem essa funcionalidade. E, neste caso, não há restrições: você pode pagar qualquer boleto usando as ferramentas.





Geralmente, esses aplicativos permitem que os usuários paguem boletos de até um determinado valor gratuitamente, sem cobrar nenhuma taxa por isso. Mas, os limites são relativamente baixos e variam entre R$ 100 e R$ 500 por mês. Quando há cobrança, ela é feita com base em um percentual sobre o valor da fatura.





Para efetuar o pagamento por meio das ferramentas, basta selecionar a opção “pagar” e, depois de digitar o escanear o código de barras, escolher o cartão de crédito em questão como forma de pagamento. E as carteiras digitais ainda oferecem uma opção extra para quem precisa pagar boleto com cartão de crédito: o parcelamento.

Como parcelar boleto no cartão de crédito

Os serviços que mencionamos acima oferecem a possibilidade de o cliente parcelar — geralmente em até 12 vezes — o valor do boleto. A funcionalidade é uma mão na roda para quem está realmente no aperto, mas, por sua vez, também envolve a cobrança de taxas de juros semelhantes a um empréstimo.





É uma possibilidade que pode ser válida? Sim! Mas, ela é recomendada nos casos em que você realmente não tem condições de quitar o boleto à vista — nem agora, nem no mês seguinte. Se essa for a sua situação, vale a pena avaliar a alternativa, mas levando em conta todos os detalhes da operação, como taxas e juros envolvidos no parcelamento.

Pagar boleto com cartão de crédito vale a pena?

Depois de saber sobre tudo isso, você pode estar querendo minha opinião para saber se vale ou não a pena pagar um boleto com cartão de crédito. A resposta para isso, assim como para quase qualquer outra decisão financeira que você precisa tomar, é: depende.





Pagar um boleto com cartão de crédito é semelhante a pegar um empréstimo com o banco que precisará ser quitado no mês seguinte. Pegar um empréstimo é uma boa alternativa? Sim! Desde que você não tenha outras opções menos onerosas, se atente a todos os detalhes envolvidos na operação e se programe para quitar com os compromissos financeiros assumidos.