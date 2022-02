Quais são as consequências de ter o nome sujo?

(foto: Agência Brasil/Reprodução) Ter o CPF inserido na lista de negativados dos órgãos de proteção ao crédito não é uma boa ideia e você, certamente, já sabe disso. O que muita gente não sabe é quais são as reais consequências de ter o nome sujo e como isso pode impactar a vida de quem está na luta para quitar as dívidas.







O que significa ter o nome sujo e como isso acontece?



Antes de te falar sobre as consequências de ter o nome sujo, eu quero te contar o que isso significa exatamente e como seu nome vai parar na tão temida lista de negativados.





De forma resumida, uma pessoa passa a ter o nome sujo quando compra ou contrata um produto ou serviço e não paga por ele no prazo estabelecido pela empresa. Essa é a situação de mais de 63 milhões de brasileiros atualmente que, juntos, acumulam dívidas que somam mais de R$ 253 bilhões.





Quem manda seu nome para a lista de negativados é a empresa para a qual você deve, que avisa aos órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa, sobre a não realização do pagamento na data prevista. Depois desse aviso, esses órgãos são obrigados por lei a enviar uma notificação sobre a possível negativação para o consumidor, que tem até 10 dias para regularizar o pagamento antes de o nome dele ser efetivamente negativado.





Se a situação não for regularizada dentro desse prazo, aí assim seu nome fica sujo e você começa a ter que arcar com as consequências de estar na lista de negativados.



Mas quais são essas consequências, afinal?

Consequências de ter o nome sujo

Se você pensa que os únicos impactos que você pode sofrer estão relacionados à dificuldade de conseguir um empréstimo ou um cartão de crédito que aprova negativado , devo te dizer que as consequências vão muito além disso.

Restrição ao crédito e a outros serviços bancários

De fato, essa é a consequência mais comum e popular de ter o nome negativado. Com o nome sujo, você passa a ter muito mais dificuldade de contratar um empréstimo, conseguir um financiamento ou até mesmo ter um cartão de crédito aprovado. Isso acontece porque as empresas que oferecem esses produtos consultam os órgãos de proteção ao crédito antes de disponibilizar o crédito e podem restringir seu acesso se você estiver com o nome sujo.





É possível, inclusive, que quem está com o nome sujo enfrente dificuldades para abrir uma conta bancária. Os bancos podem, por lei, se negar a abrir uma conta corrente para o consumidor que está com débitos atrasados — seja com ele ou com qualquer outra instituição financeira.





Mas, não ter acesso a uma conta bancária ou a um cartão de crédito não é um problema para quem quer comprar a prazo, afinal existem os crediários das lojas, certo? Errado! Quem tem o nome sujo também pode ter dificuldade de ter acesso a esses serviços.





Ou seja, ter o nome incluído na lista de negativados dos órgãos de proteção ao crédito pode tornar sua situação no mercado financeiro bastante desafiadora — você, inclusive, deveria ter o hábito de consultar seu CPF no SPC e no Serasa como rotina na sua vida. Mas, e em outras áreas da vida, será que existem impactos?

Dificuldade para conseguir um emprego

Uma empresa não pode te eliminar de um processo seletivo ou impedir a sua contratação alegando que você está com o nome sujo — isso, inclusive, é proibido por lei. As organizações, no entanto, têm o direito de consultar o seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito e verificar a sua situação financeira.





Se você tiver provas de que sofreu discriminação no processo seletivo ou até mesmo depois da contratação por conta do nome sujo, pode acionar a justiça pedindo reparação de danos. Mas, a questão é: e se isso acontecer e você não tiver como provar? Diante dessa incerteza, podemos dizer que ter o nome sujo pode, sim, te trazer dificuldades para conseguir ou se manter em um emprego.

Redução do score de crédito

Ter o nome limpo é um dos principais fatores para manter um bom score de crédito. Isso significa que estar na lista de negativados dos órgãos de proteção ao crédito pode aumentar sua fama de “mau pagador” no mercado financeiro e prejudicar a sua pontuação.





O score de crédito, caso você não saiba, também é comumente consultado pelas instituições financeiras na hora de disponibilizar crédito para os consumidores e ter uma pontuação baixa pode te prejudicar além do que você imagina.

Impactos na saúde mental

Sim, as consequências de ter o nome sujo ultrapassam as fronteiras da sua vida financeira. Apesar de pouca gente ainda falar sobre isso, uma situação de endividamento pode trazer inúmeros prejuízos para as nossas emoções e, inclusive, há diversos dados estatísticos que comprovam essa relação entre saúde financeira e saúde mental





De acordo com uma pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil), por exemplo, cerca de 70% das pessoas que estão inadimplentes sofrem de ansiedade e outros impactos emocionais. Se você já esteve nessa situação, sabe que ter contas atrasadas costuma ser fonte de angústia, insônia, vergonha e bastante estresse.





Viu só como as consequências de ter o nome sujo são muitas e vão além do que muita gente imagina? De toda forma, estar na lista de negativados nos órgãos de proteção ao crédito não é motivo de vergonha, nem de desespero. O mais importante é você buscar alternativas para sair dessa situação.





Eu já falei por aqui que se organizar financeiramente mesmo em um cenário de muitas dívidas é possível e eu quero que você saiba que estou aqui exatamente para te ajudar nessa missão. Não deixe de dar uma olhada nos outros conteúdos que já publiquei na nossa página no portal EM . Tenho certeza que muitas informações úteis e relevantes estão te esperando por lá!