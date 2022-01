IPVA: entenda quando é melhor parcelar ou pagar à vista

COLOCAR TABELA IPVA



(foto: Agência Brasil) Mineiros acostumados a fazer malabarismos no início do ano para manter todas as contas desta época em dia ganharam um alívio em 2022. O Governo de Minas anunciou que a escala de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) , desta vez, vai começar no dia 21 de março. O objetivo da mudança é desafogar o orçamento dos mineiros neste começo do ano.









Valor do IPVA 2022





Antes de decidir como pagar o IPVA, a gente precisa saber qual será o valor do imposto, certo? O IPVA 2022 em Minas Gerais teve seu valor congelado e os contribuintes mineiros irão pagar a mesma quantia desembolsada no ano passado para o pagamento.





Além disso, também é possível obter alguns descontos no pagamento. O Governo de Minas conta com um programa chamado “Bom Pagador”, que visa beneficiar os cidadãos mineiros que quitam suas obrigações financeiras em dia. Graças à iniciativa, o consumidor que tiver quitado o IPVA nos dois últimos anos em dia, automaticamente ganha 3% de desconto no valor do imposto neste ano. É bom destacar aqui que o desconto é atrelado ao Renavam do veículo e não ao CPF do proprietário.





E os descontos não param por aí. Os contribuintes que optarem por quitar o IPVA à vista também terão um desconto de 3% (que pode ser cumulativo ao benefício do Bom Pagador), desde que o pagamento seja feito integralmente até a data limite para o pagamento da cota única, conforme o calendário estabelecido de acordo com o número final das placas (confira calendário completo abaixo).





Ou seja, olhando apenas para o desconto, parece ser vantajoso pagar o IPVA à vista, certo? Calma lá! Antes de tomar essa decisão, você precisa considerar alguns fatores, sobre os quais vou falar a seguir. Ah, e é importante ter em mente que o IPVA não é o único gasto que você tem com seu veículo, não é mesmo? Essa decisão precisa ser tomada levando em conta, por exemplo, outros custos, que incluem seguro do veículo e despesas com manutenção.



IPVA: melhor pagar à vista ou parcelado?





A tendência é a gente acreditar que pagar à vista é sempre melhor, independentemente da situação. Isso é quase verdade! Pagar à vista é mesmo melhor, pois impede que a gente assuma compromissos financeiros para o futuro, permite que a gente aproveite condições favoráveis que costumam ser oferecidas para quem escolhe essa opção e garante uma preocupação a menos na nossa cabeça, inclusive impedindo que a gente esqueça de efetuar o pagamento na data de vencimento nos meses seguintes e acabe arcando com juros e multas por atraso.





Mas, pagar à vista pode não ser uma boa ideia, dependendo da sua realidade atual. Confira abaixo algumas perguntas que você deve se responder antes de decidir se é melhor pagar o IPVA à vista ou parcelado.





Tem desconto pra quem paga à vista?





Por mais que, em relação ao IPVA 2022, essa pergunta já tenha sido respondida no início do artigo, essa é uma questão que você precisa ter sempre em mente na hora de decidir pagar qualquer conta à vista ou parcelado. Se tiver desconto, pagar à vista pode ser uma ideia ainda melhor do que costuma ser geralmente.





Consigo pagar à vista sem me apertar?





Mesmo se tiver desconto, pode ser que você não tenha condições financeiras de quitar o imposto à vista e, neste caso, talvez não valha a pena se apertar ou se endividar para efetuar o pagamento todo de uma vez. E mesmo que você tenha dinheiro agora, é importante se perguntar se esse valor não vai te fazer falta para quitar alguma outra conta no próximo mês.





Entenda: pagar à vista é bom e todo mundo gosta de desconto, mas a opção do parcelamento existe exatamente para quem prefere pagar com um pouco mais de tranquilidade.





Não tenho dinheiro agora, mas consigo me organizar pra pagar à vista em março?





Como eu disse lá no início do artigo, os mineiros ganharam tempo para se organizar financeiramente com a mudança da escala de pagamento. Então, é hora de começar a pensar nisso, mas você não precisa decidir agora se vai pagar o IPVA à vista ou parcelado.





Mesmo que você não tenha, agora, condições financeiras de quitar o imposto em uma parcela única, pode ser que seja uma boa ideia reservar uma quantia nos dois próximos meses, para que você esteja preparado para o pagamento à vista em março.





Dá pra cortar gastos nas próximas semanas e fazer uma reservinha ao fim de cada mês? Tem alguma renda extra prevista para entrar até lá, que pode ser utilizada para pagar o IPVA? Se as respostas para essas perguntas forem sim, pagar o imposto à vista pode continuar sendo uma boa ideia pra você.





IPVA 2022: calendário de pagamento em Minas





Mesmo que você ainda não saiba se o melhor pra você e pra sua realidade financeira vai ser pagar o IPVA à vista ou parcelado, uma coisa é certa: pagar em dia é sempre o melhor negócio! Por isso, fique de olho no calendário de pagamento e já anota na agenda pra não esquecer desse compromisso tão importante pro seu bolso, viu?









Se esse artigo foi útil pra você, compartilhe com os amigos e com a família. É sempre possível ajudar quem a gente gosta com informação e dicas úteis!