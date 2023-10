O que seria de Bolsonaro sem as temáticas do aborto, maconha e de gênero?

“Eu saí da Presidência e veio maconha, aborto, propriedade privada, marco temporal, parece que estava tudo represado.” O que seria de um Jair Bolsonaro (PL) neste “pós-lavajatismo” sem as temáticas do aborto, da maconha e de gênero?Neste fim de semana em Belo Horizonte, o ex-presidente da República repete a fórmula. Sempre mirando o público previamente “preparado” por pastores, que integram “o projeto”. Sob a evocação que contrapõe “Deus” a “satanás”, voltou a enquadrar a abordagem da tríade das temáticas, de complexidade indecifrável aos prisioneiros da lógica binária e maniqueísta.Leia também:Com a constrangedora manipulação da Bíblia, o ex- presidente seguiu abusando do versículo: “Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará”. Inelegível, é alvo de várias investigações. Na lista: o escândalo das joias; o envolvimento nos ataques criminosos de 8 de janeiro; e a falsificação do cartão de vacinação.Com o fim do mandato de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República (PGR), é esperada uma nova frente de investigação: as responsabilidades na pandemia de COVID-19, listadas pela CPI da COVID-19, realizada no âmbito do Senado Federal, em 2021.O ex-presidente, que em lives gargalhava ao imitar pacientes de COVID-9 que sofriam de insuficiência respiratória; que estimulava pessoas e até crianças a não usarem máscara, expondo-as ao vírus; planeja sair hoje em campo prospectando votos de fieis, ao lado dos políticos que exploram o mesmo público. Trata-se da marcha de suposta “defesa da vida”.