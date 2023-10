Interesse de quem?

709

Zema, governador de Minas (foto: Reprodução/Agência Minas)

Gestão compartilhada

Pingo é letra

Seinfra ou Zema?

O argumento do governo Zema para convencer deputados estaduais a votarem a “PEC do Referendo” – PEC 24/2023 – até agora despertou pouca empatia: foram eleitos, e têm mandato para decidir, inclusive sobre a venda das estatais Cemig, Copasa e Gasmig.De autoria do Executivo, a PEC retira da Constituição do Estado a obrigatoriedade do referendo popular, dispositivo aprovado pelo ex-governador Itamar Franco, como forma de dificultar futuras investidas para a privatização de concessionárias, que julgava ser estratégicas para Minas.