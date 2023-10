Fuad Noman, prefeito de BH (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PRESS)

A assinatura do convênio entre Prefeitura de Belo Horizonte e Dnit para a gestão compartilhada do Anel Rodoviário é esperada para a próxima semana. Já foram liberados R$ 62 milhões para a primeira obra: a ampliação do viaduto sobre a Via Expressa e do viaduto da BR–040 sobre o Anel Rodoviário, ambos no bairro Califórnia, na região Noroeste de Belo Horizonte.Para as intervenções iniciais do PAC 3 em Belo Horizonte estão previstos investimentos de R$ 1,5 bilhão em obras de ampliação e construção de oito viadutos do Anel Rodoviário.