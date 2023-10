Seinfra ou Zema?

Governador de Minas, Romeu Zema (Novo) (foto: Leandro Couri /EM/D.A Press)

Da base de Romeu Zema (Novo) na Assembleia, ao criticar a desorganização do pedágio implantado na BR 459, no Sul de Minas, entre Itajubá e Poços de Caldas, o deputado estadual Duarte Bechir (PSD) cobrou da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias (Seinfra).“É intolerável essa situação”, reclamou, referindo-se aos atrasos provocados pela falta de estrutura das cabines de pedágio, principalmente no município de Santa Rita do Sapucaí.Em sua crítica, Bechir evitou mencionar o governador. Zema assinou em novembro de 2022 o contrato de concessão da BR 459 com o vencedor da licitação, o Consórcio Infraestrutura MG-EPR Participações, formada pelas gestoras Equipav e Perfin.