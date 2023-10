Zema e Bolsonaro em BH: bate e sopra

709

Zema e Bolsonaro se encontraram em uma padaria na região da Pampulha, na manhã de sábado (7) (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A/Press)

Não passou recibo

Durante o encontro, Bolsonaro não passou recibo. Mas o filho Carlos continua firme nas redes. Ao comentar postagem no X (antigo Twitter), o vereador, que entre outros insultos, chamou Zema de “insosso e malandro”, voltou à carga esta semana: “Juntando com Doria (João Doria, ex-governador de São Paulo) e atacando a família do presidente: “Aquela (sic) liberal que gosta de aumentar imposto e fazer cara de idiota”.

De olho nos votos

Entre as alianças em negociação entre Romeu Zema e Jair Bolsonaro para as eleições municipais de 2024 está o apoio do governador mineiro à candidatura de Cabo Junio Amaral (PL) em Contagem, município governado pela prefeita Marília Campos (PT). O Novo poderá indicar o vice da chapa.