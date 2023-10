709

Duda Salabert (PDT) (foto: Bruna Brandão/Divulgação)

Em recente reunião entre pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, a deputada federal Duda Salabert (PDT), o deputado federal Rogério Correia (PT), a deputada estadual Bella Gonçalves (Psol) e o prefeito Fuad Noman (PSD) firmaram um protocolo de boa convivência.Poderão estar juntos no primeiro turno, mas se não for possível, estarão no mesmo palanque no segundo turno.