Os ministros André Fufuca (esquerda) e Silvio Costa Filho (direita) com o ministro Alexandre Padilha (centro) (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Na roça

Em BH, o Republicanos, por enquanto, observa o cenário eleitoral. Havia iniciado uma aproximação com Gabriel Azevedo (sem partido), mas deu um passo atrás. Tem o deputado estadual Mauro Tramonte, que melhor pontua nas pesquisas, mas não quer se candidatar. Nas palavras do deputado federal Lafayette Andrada: “Se estivéssemos na roça, a situação estaria no veremos”.

O Republicanos vive o hibridismo: uma perna no governo Lula e dois pés na oposição. Por um lado, leva Silvio Costa (PE) ao ministro de Portos e Aeroportos; por outro, carrega o fundamentalismo religioso com Damares Alves (DF) e a oposição com Hamilton Mourão (RS).