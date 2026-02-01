Sossego nos trilhos: embarque de trem rumo ao Caraça para fugir do carnaval

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Enquanto as ruas das cidades mineiras pulsam com o som ensurdecedor das marchinhas, o brilho cegante das fantasias e o turbilhão de corpos em êxtase coletivo, há quem ouça um chamado mais sutil – o sussurro da alma pedindo silêncio.

O carnaval, com sua explosão de cores e excessos, pode ser uma celebração da vida, mas para muitos, é o momento perfeito para uma fuga transformadora. Imagine trocar o confete pelo canto dos pássaros, o samba pela meditação e o agito pela serenidade de montanhas ancestrais.

É exatamente isso que propõe um retiro no Santuário do Caraça, um oásis de espiritualidade encravado na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, entre Catas Altas e Santa Bárbara. Localizado a 120 quilômetros de Belo Horizonte, o parque mineiro oferece aos visitantes sossego e paz em contato com a natureza exuberante. E para tornar essa jornada ainda mais imersiva e sensorial, embarque no Trem da Vale, que serpenteia pelas paisagens mineiras como um rio de ferro carregando sonhos de paz interior.

Rumo ao sossego

Partindo de Belo Horizonte, o Trem da Vale não é apenas um meio de transporte; é uma ponte entre o mundo exterior e o eu profundo. Saia cedo, quando o sol ainda beija timidamente as montanhas. O bilhete na classe executiva garante conforto com assentos espaçosos e janelas panorâmicas que transformam a viagem de cerca de 1h30 em uma meditação em movimento.

À medida que o trem deixa a capital para trás, o ritmo desacelera. Sinta o balanço suave dos vagões, como um berço embalando a alma cansada. Pelas janelas, desfilam cenários que despertam os sentidos: vales verdejantes salpicados de flores silvestres, rios que serpenteiam como veias da terra, e picos rochosos que parecem guardiões eternos.

O ar fresco invade o vagão, carregado do cheiro úmido da mata atlântica, enquanto o som ritmado dos trilhos ecoa como uma mantra hipnótico. É uma experiência tátil, visual e auditiva – o toque do vento no rosto, o verde infinito que acalma os olhos, o clique-claque que silencia a mente agitada pelo cotidiano.

Santuário do Caraça

Desembarque na estação Dois Irmãos, em Barão de Cocais, e siga de táxi (cerca de 30-40 minutos) até os portões do Santuário. Fundado em 1774 como um colégio jesuíta, o Santuário do Caraça é mais que um lugar; é um portal para o divino. Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual, e uma das Sete Maravilhas da Estrada Real, ele convida a uma reconexão profunda com sua mistura única de espiritualidade, história e natureza em 12 mil hectares de reserva.

Os atrativos são variados e convidam a uma imersão total:

Espiritual e cultural: a imponente igreja neogótica – a primeira do Brasil –, com suas torres altivas e vitrais que filtram a luz como bênçãos coloridas. Visite o Museu Sacro, a rica biblioteca com livros antigos, as ruínas do antigo colégio que contam histórias de séculos, e percorra a via-sacra em silêncio reflexivo, ideal para meditação e oração. Participe das missas na capela, onde o eco das vozes se mistura ao vento das montanhas.

Santuário do Caraça, em Catas Altas, faz parte do roteiro de fé e natureza Entre Serras Gladyston Rodrigues/EM











Naturais e ecológicos: Trilhas que levam a cachoeiras deslumbrantes como a Cascatinha (fácil acesso, perfeita para um banho purificador) e a Cascatona (mais imponente, uma das sete maravilhas do Caraça). Explore tanques e piscinas naturais (como Tanque Grande, Pinheiros, Taboões e Banho do Belchior), riachos cristalinos e grutas. Caminhadas por picos e campos rupestres oferecem vistas que elevam o espírito.



De fácil acesso, a Cachoeira Cascatinha fica cerca de 2 quilômetros do santuário Alvaro Duarte/EM







Experiência única com a vida selvagem: à noite, a famosa observação de lobos-guará – atração exclusiva para hóspedes. Esses animais majestosos se aproximam em busca de comida, simbolizando a harmonia entre o homem e a criação divina, em um momento mágico e contemplativo.



O lobo guará, encontra no Caraça uma área protegida e própria para sua sobrevivência Beto Novaes/EM/D.A Pres







Para um retiro completo, reserve uma estadia na pousada do santuário – quartos simples, sem TV, promovendo o desapego material e a conexão com o essencial. Os dias fluem ritmados por momentos de introspecção: caminhadas guiadas, espaços para oração pessoal, refeições mineiras com pães caseiros e queijos frescos que nutrem o corpo enquanto a atmosfera nutre o espírito. É um retiro que transcende religiões – católicos, espiritualistas ou buscadores encontram no local um espelho para a alma, onde o silêncio fala mais alto que qualquer samba-enredo.

Ao retornar, você não será o mesmo. O carnaval lá fora continuará seu frenesi, mas dentro de você, ecoará a paz conquistada no Caraça. Essa fuga não é uma rejeição à alegria, mas uma celebração mais profunda: a da essência humana, em comunhão com o universo. Planeje sua jornada agora, e deixe que o trem e o santuário guiem você para um renascimento espiritual. Afinal, às vezes, a maior festa é a quietude do coração.