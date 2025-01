A Reserva Particular do Patrimônio Natural Santuário Caraça é uma das melhores atrações turísticas perto de Belo Horizonte. Fundado em 1774, o espaço com imensa área verde e repleto de atrativos naturais – como cachoeiras, trilhas, e uma culinária excelente –, abriga ainda a primeira Igreja em estilo neogótico do Brasil e promove momentos incríveis para hóspedes e visitantes.



Leia mais:

Localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, na Região Central de Minas, a 120 quilômetros de BH, o santuário tem reserva verde de 12.403 hectares e foi fundado pelo padre português Carlos Mendonça Távora, conhecido como Irmão Lourenço de Nossa Senhora. Após sua morte, em 1819, o local foi entregue à Coroa portuguesa. Dom João VI, então rei de Portugal, doou a propriedade para a Congregação da Missão.

Em 1820, os padres vicentinos Leandro Rabelo Peixoto e Castro Antônio Ferreira fundaram o Colégio do Caraça, que, durante 150 anos, serviu como colégio e seminário, onde se formaram nomes influentes na política mineira, como Afonso Pena, Augusto de Lima, Arthur Bernardes e Olegário Maciel.

O que fazer no Caraça?

Com rica gastronomia, visitante vai se deliciar com o melhor da comida e quitutes mineiros Alexandre Guzanshe/EM

Além de muita história e excelente culinária, hóspedes e visitantes do Parque do Caraça desfrutam de uma infinita lista de atividades, com trilhas de fácil, médio e difícil dificuldades, podendo alcançar até 14km de extensão. No caminho, muitas piscinas naturais formadas nas cascatas são um convite a um banho ou contemplação. Vale ressaltar que em dias de chuva ou antecedentes à chuva, algumas trilhas ficam fechadas por motivos de segurança.

Além disso, podem desfrutar de um restaurante com comida caseira de cultivo próprio e uma sobremesa de dar água na boca.

A hora do lobo

Constantemente vistos no santuário, os lobos-guará encantam os visitantes Tiago Parreiras/Divulgação

Um momento muito esperado para quem vai se hospedar no Caraça é a hora do lobo. É uma atração especial que ocorre todos os dias, às 19h30. Uma bandeja de carne e frutas é colocada em frente à Igreja e, pouco depois, os lobos-guarás aparecem para se alimentar, proporcionando um espetáculo à parte para o público.

Atualmente, quatro lobos estão visitando o santuário e brindando os hóspedes. Um casal adulto (Zico, em homenagem à São Francisco; e a fêmea, Sampaia, nome dado para homenagear as trabalhadoras do santuário que lavavam e rendavam as batinas e uniformes de alunos e padres) e dois filhotes, que ainda não sobem as escadas do santuário para pegar a comida, mas vez por outra ficam no estacionamento esperando o jantar.

Existem outros animais que também participam, mas não na mesma frequência de Zico e Sampaia. Uma anta aparece de vez em quando, cerca de cinco dias no mês, e o cachorro do mato fecha a lista de visitantes ilustres.



A tragédia dos anos de 1960

Santuário na Cordilheira do Espinhaço é tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e Estadual Gladyston Rodrigues/EM

Em 1968, um incêndio de grandes proporções atingiu a sede do colégio. “Dois alunos estavam na sala de encadernação, fora do horário permitido e, com medo de serem pegos desobedecendo, correram para o dormitório, deixando o fogareiro aceso perto das colas, feitas com gordura animal, que derreteu por conta do calor e gerou o incêndio”, conta o monitor ambiental Carlos Eduardo Albuquerque.

O local abrigava a biblioteca do colégio, a segunda maior biblioteca do Brasil na época, com um acervo de aproximadamente 40 mil livros. Desses, cerca de 20 mil foram totalmente destruídos pelo fogo e o restante foi salvo por alunos que arriscaram a vida entrando na construção para proteger as obras.

Os danos foram irreversíveis para a estrutura do prédio, que ficou em ruínas. O incêndio atingiu os laboratórios, dormitórios, salas de aula e a biblioteca. Apenas a ala de residência dos padres, o refeitório e a Igreja não foram atingidos.

O acesso ao Santuário do Caraça pode ser feito pela BR-381, saindo de Belo Horizonte em direção a Barão de Cocais, para pegar em seguida a MG-436, que é a estrada de acesso ao parque. As visitas ocorrem todos os dias, das 8h às 16h30, com entrada permitida até as 15h e saída até às 17h.

Quanto custa entrar no Caraça?

Os ingressos custam R$35 por pessoa nos dias de semana e R$45 nos fins de semana e feriados.

O ingresso para o museu custa R$8 por pessoa e a alimentação R$79,90 por pessoa (de segunda a sábado) e R$89,90 aos domingos e feriados.

Se optar pela hospedagem, a diária custa R$832 para o casal, com entrada às 14h e saída até 12h, com direito a café da manhã, almoço e janta, além da oportunidade de ver os lobos-guará.



O que fazer no Caraça?

Visitar o Caraça é poder dar uma pausa no agito ao caminhar por trilhas e contemplar a paisagem ao redor Gladyston Rodrigues/EM

Cachoeira Campo de Fora

Distância: Até 14km*

Fácil acesso: Não - Obrigatório acompanhamento de guia cadastrado no Caraça

Curiosidade: Trilha mais longa dentro do parque

Banho do Imperador

Distância: 588 metros*

Fácil acesso: Sim

Curiosidade: Local onde Dom Pedro II, segundo o relato que fez em seu diário, tomou banho. Era o local onde, no tempo do Colégio, os meninos tomavam seu banho semanal.

Bela Vista ou Curva da saudade

Distância: 588 metros*

Fácil acesso: Sim

Curiosidade: Observatório com visão da igreja gótica mais antiga do Brasil. Situado à 1.296m de altitude

Cascatona

Distância: 6km*

Fácil acesso: Não

Curiosidade: Bela Vista ou Curva da saudade

Distância: 588 metros*

Fácil acesso: Sim

Curiosidade: A trilha é feita toda pela área de Mata Atlântica, consideravelmente fechada pelas árvores e com caminhos nem sempre muito fáceis de serem percorridos, especialmente no tempo das chuvas.

(*) Distância definida pelo ponto de partida – Adro da Igreja

Santuário do Caraça

Local: Estrada do Caraça, Km 9 - Entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara - CEP 35960-000

Fácil acesso pelas rodovias BR 381 e MG 436, além do cômodo acesso por trem (Estação Dois Irmãos - Barão de Cocais)

Instagram: @santuariodocaraca

Site: https://www.santuariodocaraca.com.br

Informações e reservas: 31 3942-1656