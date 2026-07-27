Haaland vira atração em casamento com 'remada viking'
O atacante norueguês roubou a cena na festa do goleiro italiano no sul da Itália; craque tocou tambor e comandou a celebração com os convidados
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O atacante noruguês Erling Haaland comandou a "remada viking" durante o casamento do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, seu colega no Manchester City.
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????¡Haaland, Haaland! El Vikingo volvió a robar protagonismo tras asistir a la boda de su compañero de equipo, el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, con Alessia Elefante.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 25, 2026
????En medio de la recepción, el atacante noruego se transformó en el alma de la fiesta al convocar a… pic.twitter.com/GVaU212HUJ
No meio da festa, o jogador norueguês tocou tambor e puxou a celebração, que se tornou uma marca da Noruega durante a edição de 2026 da Copa do Mundo.
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O matrimônio entre Donnarumma e Alessia Elefante aconteceu na sexta-feira (24/7), na histórica Igreja de San Giorgio Martire, em Locorotondo, uma das cidades do Valle d'Itria, no sul da Itália.
Haaland participou da cerimônia com sua esposa, Isabel Haugseng Johansen. O ex-técnico da seleção italiana Roberto Mancini também esteve entre os convidados.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.