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Haaland vira atração em casamento com 'remada viking'

O atacante norueguês roubou a cena na festa do goleiro italiano no sul da Itália; craque tocou tambor e comandou a celebração com os convidados

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/07/2026 13:20 - atualizado em 27/07/2026 13:20

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Haaland vira atração em casamento com 'remada viking'
Erling Haaland anima a festa de casamento de Gianluigi Donnarumma com sua "remada viking" característica crédito: Redes sociais

O atacante noruguês Erling Haaland comandou a "remada viking" durante o casamento do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, seu colega no Manchester City.

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No meio da festa, o jogador norueguês tocou tambor e puxou a celebração, que se tornou uma marca da Noruega durante a edição de 2026 da Copa do Mundo.

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O matrimônio entre Donnarumma e Alessia Elefante aconteceu na sexta-feira (24/7), na histórica Igreja de San Giorgio Martire, em Locorotondo, uma das cidades do Valle d'Itria, no sul da Itália.

Haaland participou da cerimônia com sua esposa, Isabel Haugseng Johansen. O ex-técnico da seleção italiana Roberto Mancini também esteve entre os convidados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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