Haaland vira atração em casamento com 'remada viking'

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O atacante noruguês Erling Haaland comandou a "remada viking" durante o casamento do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma, seu colega no Manchester City.

????¡Haaland, Haaland! El Vikingo volvió a robar protagonismo tras asistir a la boda de su compañero de equipo, el guardameta italiano Gianluigi Donnarumma, con Alessia Elefante.



????En medio de la recepción, el atacante noruego se transformó en el alma de la fiesta al convocar a… pic.twitter.com/GVaU212HUJ — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) July 25, 2026

No meio da festa, o jogador norueguês tocou tambor e puxou a celebração, que se tornou uma marca da Noruega durante a edição de 2026 da Copa do Mundo.

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O matrimônio entre Donnarumma e Alessia Elefante aconteceu na sexta-feira (24/7), na histórica Igreja de San Giorgio Martire, em Locorotondo, uma das cidades do Valle d'Itria, no sul da Itália.

Haaland participou da cerimônia com sua esposa, Isabel Haugseng Johansen. O ex-técnico da seleção italiana Roberto Mancini também esteve entre os convidados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.