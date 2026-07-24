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A vida de luxo de Haaland: conheça sua mansão de R$ 41 milhões

Com salário de R$ 14,7 milhões, o atacante norueguês investiu em um refúgio com casa na árvore e 10 quartos em uma das áreas mais nobres da Inglaterra

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Yaya Souza
Yaya Souza
Repórter
Apaixonada por viagens, Yaya comanda o perfil do Instagram @aquipertin junto com sua família e traz para o Estado de Minas conteúdos diários com dicas sobre turismo dentro e fora de Minas Gerais. Fale conosco pelo aquipertinmg@gmail.com
24/07/2026 11:55

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A vida de luxo de Haaland: conheça sua mansão de R$ 41 milhões
Erling Haaland, atacante do Manchester City, cuja trajetória de sucesso e patrimônio são destaque na matéria crédito: Isaac Parkin/Manchester City FC

Com um salário mensal estimado em R$ 14,7 milhões pelo portal Lance!, Erling Haaland, de 26 anos, se consolidou como um dos principais nomes do futebol mundial. O atacante norueguês investiu em um patrimônio que reflete sua trajetória, incluindo uma mansão avaliada em cerca de R$ 41 milhões.

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Um refúgio completo

A mansão foi comprada por US$ 8,21 milhões, valor que corresponde a R$ 41 milhões. De acordo com os registros do Land Registry, órgão de imóveis do Reino Unido, a residência tem 10 quartos e se espalha por quatro pavimentos em um terreno amplo.

Mansão bege com piscina azul, ciprestes, oliveiras, jardins. Escrito Erling Haaland House Pool Mansions Radar
A luxuosa piscina da residência de Erling Haaland, parte do patrimônio milionário do craque em CheshireMansions Radar

A estrutura inclui ainda um lago, piscina, jardins, casa de hóspedes e estábulos. Recentemente, o jogador do Manchester City obteve autorização para construir uma garagem com espaço para quatro carros, ampliando a propriedade.

Cheshire é um condado conhecido por suas paisagens rurais e alto padrão de vida, sendo um endereço preferido por empresários e outros jogadores de futebol. A proximidade com centros como Manchester e Liverpool combina privacidade e fácil acesso a grandes cidades.

Milhões na conta

Para assegurar a permanência de Haaland no Manchester City, o clube oferece um dos maiores salários do futebol. O atacante recebe £ 525 mil por semana, o que equivale a R$ 14,7 milhões mensais.

Em um ano, os vencimentos do norueguês ultrapassam £ 27,3 milhões, aproximadamente R$ 199,2 milhões. É importante notar que os valores em reais são estimativas baseadas na cotação da época e não foram confirmados oficialmente pelo jogador.

Trajetória do jogador

Erling Haaland é um atacante norueguês nascido na cidade inglesa de Leeds, em 21 de julho de 2000. Filho do ex-atleta Alf-Inge Haaland, ele se mudou para a Noruega na infância, onde iniciou sua carreira no futebol.

Após passagens por Bryne, Molde, Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund, firmou-se como um dos principais centroavantes do mundo no Manchester City. Pelo clube inglês, superou recordes de gols e conquistou títulos relevantes. Ele também é a principal referência da seleção da Noruega.

Conhecido pela união de agilidade, vigor físico e eficiência na finalização, Haaland acumula prêmios individuais como a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo Sub-20 de 2019 e o troféu Golden Boy. Atualmente, figura entre os jogadores de maior popularidade e valor de mercado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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