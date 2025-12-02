City resiste e vence Fulham (5-4); Haaland chega aos 100 gols na Premier League

O Manchester City reduziu para dois pontos sua diferença em relação ao líder Arsenal nesta terça-feira (2), após uma vitória por 5 a 4 fora de casa contra o Fulham, pela 14ª rodada da Premier League, em que Erling Haaland alcançou a marca de 100 gols no campeonato inglês.

Com apenas 111 jogos pelo City, o norueguês de 25 anos se tornou o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 gols, quebrando o recorde anterior, que pertencia à lenda da Premier League, Alan Shearer. O ex-jogador do Newcastle e do Blackburn Rovers precisou de 124 partidas para alcançar o feito.

Haaland abriu o placar no Craven Cottage aos 17 minutos em um dia repleto de gols: Tijjani Reijnders (37') e Phil Foden (44' e 48') marcaram para o City, que também contou com um gol contra de Sander Berge (54'). Antes desse quinto gol, no fim do primeiro tempo, o Fulham descontou por meio de Emile Smith-Rowe (45+3').

Na segunda etapa, o time da casa reagiu e chegou a acreditar que poderia empatar, diminuindo com gols dos nigerianos Alex Iwobi (57') e Samuel Chukwueze (72' e 78'), mas não conseguiu ir além disso.

Com 28 pontos, o City coloca pressão sobre o líder Arsenal (30), que recebe o Brentford na quarta-feira.

"É um grande feito e estou muito orgulhoso. Claro que é algo grandioso, entrar para o clube dos 100 gols. É algo muito legal e estou feliz", disse Haaland.

"Eu sabia do recorde, era isso que eu tentava fazer. Tento ajudar o time marcando gols, esse é o meu trabalho", acrescentou o artilheiro norueguês.

Também nesta terça-feira, o ex-jogador do Manchester City Jack Grealish marcou o gol da vitória do Everton sobre o Bournemouth (1-0), com uma assistência do argentino Carlos Alcaraz (ex-Flamengo).

Em outro jogo do dia, o brasileiro Bruno Guimarães abriu o placar para o Newcastle no empate em 2 a 2 com o Tottenham.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Terça-feira:

Bournemouth - Everton 0 - 1

Fulham - Manchester City 4 - 5

Newcastle - Tottenham 2 - 2

- Quarta-feira:

(16h30) Arsenal - Brentford

Brighton - Aston Villa

Wolverhampton - Nottingham

Burnley - Crystal Palace

(17h15) Leeds - Chelsea

Liverpool - Sunderland

- Quinta-feira:

(17h00) Manchester United - West Ham

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 30 13 9 3 1 25 7 18

2. Manchester City 28 14 9 1 4 32 16 16

3. Chelsea 24 13 7 3 3 24 12 12

4. Aston Villa 24 13 7 3 3 16 11 5

5. Brighton 22 13 6 4 3 21 16 5

6. Sunderland 22 13 6 4 3 17 13 4

7. Manchester United 21 13 6 3 4 21 20 1

8. Liverpool 21 13 7 0 6 20 20 0

9. Everton 21 14 6 3 5 15 17 -2

10. Crystal Palace 20 13 5 5 3 17 11 6

11. Tottenham 19 14 5 4 5 23 18 5

12. Brentford 19 13 6 1 6 21 20 1

13. Newcastle 19 14 5 4 5 19 18 1

14. Bournemouth 19 14 5 4 5 21 24 -3

15. Fulham 17 14 5 2 7 19 22 -3

16. Nottingham 12 13 3 3 7 13 22 -9

17. West Ham 11 13 3 2 8 15 27 -12

18. Leeds 11 13 3 2 8 13 25 -12

19. Burnley 10 13 3 1 9 15 27 -12

20. Wolverhampton 2 13 0 2 11 7 28 -21

./bds/bur-dam/iga/aam/cb