Internacional

City resiste e vence Fulham (5-4); Haaland chega aos 100 gols na Premier League

O Manchester City reduziu para dois pontos sua diferença em relação ao líder Arsenal nesta terça-feira (2), após uma vitória por 5 a 4 fora de casa contra o Fulham, pela 14ª rodada da Premier League, em que Erling Haaland alcançou a marca de 100 gols no campeonato inglês. 

Com apenas 111 jogos pelo City, o norueguês de 25 anos se tornou o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 gols, quebrando o recorde anterior, que pertencia à lenda da Premier League, Alan Shearer. O ex-jogador do Newcastle e do Blackburn Rovers precisou de 124 partidas para alcançar o feito. 

Haaland abriu o placar no Craven Cottage aos 17 minutos em um dia repleto de gols: Tijjani Reijnders (37') e Phil Foden (44' e 48') marcaram para o City, que também contou com um gol contra de Sander Berge (54'). Antes desse quinto gol, no fim do primeiro tempo, o Fulham descontou por meio de Emile Smith-Rowe (45+3').

Na segunda etapa, o time da casa reagiu e chegou a acreditar que poderia empatar, diminuindo com gols dos nigerianos Alex Iwobi (57') e Samuel Chukwueze (72' e 78'), mas não conseguiu ir além disso. 

Com 28 pontos, o City coloca pressão sobre o líder Arsenal (30), que recebe o Brentford na quarta-feira.

"É um grande feito e estou muito orgulhoso. Claro que é algo grandioso, entrar para o clube dos 100 gols. É algo muito legal e estou feliz", disse Haaland. 

"Eu sabia do recorde, era isso que eu tentava fazer. Tento ajudar o time marcando gols, esse é o meu trabalho", acrescentou o artilheiro norueguês.

Também nesta terça-feira, o ex-jogador do Manchester City Jack Grealish marcou o gol da vitória do Everton sobre o Bournemouth (1-0), com uma assistência do argentino Carlos Alcaraz (ex-Flamengo).

Em outro jogo do dia, o brasileiro Bruno Guimarães abriu o placar para o Newcastle no empate em 2 a 2 com o Tottenham.

-- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Terça-feira:

   Bournemouth - Everton               0 - 1

   Fulham - Manchester City            4 - 5

   Newcastle - Tottenham               2 - 2

  

   - Quarta-feira:

   (16h30) Arsenal - Brentford                

           Brighton - Aston Villa             

           Wolverhampton - Nottingham         

           Burnley - Crystal Palace           

   (17h15) Leeds - Chelsea                    

           Liverpool - Sunderland             

  

   - Quinta-feira:

   (17h00) Manchester United - West Ham       

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Arsenal                 30  13   9   3   1  25   7  18

    2. Manchester City         28  14   9   1   4  32  16  16

    3. Chelsea                 24  13   7   3   3  24  12  12

    4. Aston Villa             24  13   7   3   3  16  11   5

    5. Brighton                22  13   6   4   3  21  16   5

    6. Sunderland              22  13   6   4   3  17  13   4

    7. Manchester United       21  13   6   3   4  21  20   1

    8. Liverpool               21  13   7   0   6  20  20   0

    9. Everton                 21  14   6   3   5  15  17  -2

   10. Crystal Palace          20  13   5   5   3  17  11   6

   11. Tottenham               19  14   5   4   5  23  18   5

   12. Brentford               19  13   6   1   6  21  20   1

   13. Newcastle               19  14   5   4   5  19  18   1

   14. Bournemouth             19  14   5   4   5  21  24  -3

   15. Fulham                  17  14   5   2   7  19  22  -3

   16. Nottingham              12  13   3   3   7  13  22  -9

   17. West Ham                11  13   3   2   8  15  27 -12

   18. Leeds                   11  13   3   2   8  13  25 -12

   19. Burnley                 10  13   3   1   9  15  27 -12

   20. Wolverhampton            2  13   0   2  11   7  28 -21

Tópicos relacionados:

eng fbl

