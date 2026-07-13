No Ataque entrevista Rafaela Pimenta, brasileira que é empresária de Haaland (Rafaela Pimenta, empresária de Haaland, em entrevista ao No Ataque)

Miami – A ascensão meteórica de Erling Haaland, algoz da Seleção Brasileira e um dos astros da Copa do Mundo, tem mais que a assinatura de uma empresária brasileira. Enquanto o atacante norueguês carimba as redes, Rafaela Pimenta goleia nos bastidores há pelo menos 30 anos e tem o nome consolidado como uma das agentes mais poderosas do futebol mundial. Em entrevista exclusiva ao No Ataque, a advogada detalhou a trajetória no mercado da bola e também não deixou de falar sobre o craque.

A princípio, o mundo empresarial não estava no radar de Rafaela. Então professora na Universidade de São Paulo (USP), ela tinha o desejo de ser diplomata da Organização das Nações Unidas (ONU). Justamente por isso a graduação em direito e o anseio por aprender oito idiomas. O futebol ganhou espaço ali, como forma de atrair o interesse dos alunos. Foi quando surgiram oportunidades na modalidade.

Rafaela engatou os primeiros clientes e chegou a participar da fundação do Guaratinguetá. Logo a carreira cruzou fronteiras. Na Europa, a advogada criou a própria empresa. Hoje, agencia Haaland e outros promissores atletas, como Gilberto Mora, que disputou a Copa do Mundo de 2026 aos 17 anos pelo México. A empresária é uma das 50 mulheres acima de 50 anos com mais influência do mundo, segundo a Forbes 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Assista à entrevista na íntegra

A notícia No Ataque entrevista Rafaela Pimenta, brasileira que é empresária de Haaland foi publicada primeiro no No Ataque por Pedro Bueno