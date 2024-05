A segunda edição do Minas Summit, evento focado em inovação corporativa e empreendedorismo digital, já tem data marcada. Programado para os dias 26 e 27 de junho, no Minascentro, o Minas Summit era realizado em apenas um dia, mas foi expandido para dois, oferecendo uma programação ainda mais completa, com palestras, workshops e oportunidades de networking.

A iniciativa é resultado da parceria entre a FCJ Group, do Órbi Conecta e do San Pedro Valley. Estima-se a presença de mais de 1,5 mil startups e oito mil visitantes em mais de 40 horas de conteúdo inspirador.

Para a FCJ Group, o encontro promete fortalecer o ecossistema mineiro. “O Minas Summit é reconhecido por promover aprendizado dinâmico e interativo e, com essa ampliação, queremos atrair um público maior e mais diverso. Esperamos trazer empresas de diversos segmentos e democratizar o acesso à tecnologia e inovação”, destaca Paulo Justino, fundador e CEO da FCJ Group.

“A ideia, nesse ano, é ir além da inovação que acontece entre as montanhas de Minas. O evento cresce em dias, em palcos, em participação de comunidades, em nomes que são referência no país e fora. Somos um time grande de curadores, que incluem a TroposLab, Overdub, 100 Open Startups, além de embaixadores em todo o Brasil. Assim também teremos mais diversidade”, afirma Dany Carvalho, CEO do Órbi Conecta.

Em 2023, a primeira edição ultrapassou as expectativas ao alcançar mais de quatro mil participantes, mais de 100 palestrantes e painelistas, mais de 900 startups e mais de 20 horas de conteúdo. O evento contou com representantes de grandes corporações, universidades, instituições governamentais e empreendedores.

Criada em 2013, em Belo Horizonte, a FCJGroup, é uma multinacional que conecta investidores, startups, corporações e universidades para desenvolver negócios inovadores que impactam a vida das pessoas.

O Órbi Conecta é uma hub de inovação e empreendedorismo digital de Minas Gerais. Foi fundado em 2017, em Belo Horizonte, pela comunidade de startups San Pedro Valley junto de grandes empresas: Inter, MRV e Localiza. A iniciativa conta com três pilares: Órbi for Startups, Órbi for Corporates e ÓrbiAcademy, que em 2021 lançou quase 170 mil bolsas de estudos em parceria com empresas de sua rede, no maior programa de formação gratuita em tecnologia do país.

SERVIÇO

Minas Summit

Quando: 26 e 27 de junho

Onde: Minascentro - Av. Augusto de Lima, 785 – Centro, Belo Horizonte (MG).

Mais informações: https://minassummit.com/