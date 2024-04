O Google anunciou, nesta terça-feira (9/4), diversas novidades em sua inteligência artificial. Durante o evento “Google Cloud Next 24”, que foi realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, foram apresentados um preview do Gemini 1.5 Pro e a infraestrutura otimizada pela IA, novo modelo focado na compreensão de contextos longos.

A gigante da tecnologia também apresentou seus novos recursos de machine learning no programa Vertex IA. Além de um assistente virtual para desenvolvedores web e uso da IA para a segurança cibernética. Por fim, os participantes do evento puderam conhecer uma nova versão do Imagen 2, uma ferramenta capaz de transformar textos em imagens e vídeos.

Segundo o Google, o portfólio de inteligência artificial permite “a criação de agentes de IA sofisticados, capazes de revolucionar o atendimento ao cliente, a produtividade dos funcionários e a criação de conteúdo”. Para suportar todas as novidades, a empresa também anunciou a chegada dos chips A3 mega, NVIDIA HGX B200 e NVIDIA GB200 NVL72 para seus hipercomputadores de IA. A máquina é capaz de suportar altas cargas de trabalho e opções de armazenamento otimizadas para IA.

Além de novidades que já estão disponíveis, mesmo em formato de preview, o Google Cloud também mostrou em quais pontos deve focar em 2024. Um deles é o processador Google Axion, que “está trazendo a IA para mais perto de onde os dados estão sendo gerados e consumidos: para a borda (edge computing), ambientes isolados e nuvens soberanas”.

Vale destacar, ainda, que a empresa planeja implementar novos recursos de segurança desenvolvidos pelo Gemini para ampliar a inteligência contra ameaças e incidentes. A ideia é que a tecnologia forneça informações sobre o comportamento dos atores da ameaça, podendo fazer recomendações aos usuários e detectar comportamentos de alerta.

O Gemini 1.5 Pro passará a integrar a plataforma Vertex AI. Na prática, a novidade vai permitir processamento de grandes quantidades de informação, capaz de suportar uma hora de vídeo, 11 horas de áudio ou 700 mil palavras. No Imagen 2, além de converter textos em imagens, a plataforma permitirá que equipes de marketing e comunicação gerem gifs e vídeos. A plataforma ainda ganhará novos recursos para a edição de fotos, além de marca d'água digital para imagens geradas por IA.

Google workspace

Focado em otimização do trabalho em diversas áreas, a empresa também anunciou alterações no Google Workspace, incluindo interação de inteligência artificial no Gmail, documentos, planilhas, apresentações e demais serviços oferecidos.

Uma delas é o Google Vids, focado em criação de vídeo com IA que interpreta dicas de escrita, produção e edição em um só lugar. A ferramenta é capaz de criar storyboards baseados na identidade visual de uma marca, com cenas sugeridas a partir de bancos de imagens e música de fundo.

No chat, os usuários poderão resumir ou responder conversas com um assistente de IA. No Google Meet, as videochamadas poderão ser anotadas ou resumidas via IA. Outra opção para as traduções on-line é a de tradução, com suporte para 69 idiomas, incluindo o português. Essas novidades devem ser implementadas até junho de 2024.

Trazendo conhecimento de programação para o dia a dia das empresas, o usuário poderá usar modelos de IA, incorporando-os ao Workspace. A ideia é que a tecnologia escolhida agilize fluxos de trabalho, economize tempo e torne as pessoas mais produtivas.

Por fim, os administradores do Workspace podem classificar e proteger arquivos e dados usando os modelos de IA.