Hotmart oferece imersão gratuita de empreendedorismo digital feminino em BH

A Hotmart, empresa global de tecnologia, está oferecendo uma edição exclusiva do Hotmart Camp, evento de educação da companhia, e desta vez com foco no empreendedorismo feminino. Em Belo Horizonte, o evento vai ocorrer em 28 de março, de forma presencial e será limitada a 280 vagas, todas gratuitas.

Apesar de o evento ser na capital mineira, segundo a empresa, mulheres de todo o Brasil podem se inscrever para receber o conteúdo pós-evento. O Hotmart Camp vai abordar temas para criar um negócio digital do zero, incluindo estratégias de redes sociais, definição de nicho, persona, produto digital e tráfego pago.

O Hotmart Camp - Empreendedorismo Feminino vai ocorrer no dia 28 de março, das 17 às 21h30, no Supernova Studio, espaço dentro do escritório da Hotmart, que fica localizado na Avenida Assis Chateaubriand, 499, no Floresta. As inscrições podem ser feitas no site do evento