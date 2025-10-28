Evento de corrida, yoga e meditação chega a Porto Alegre neste domingo

O Festival Energy Land chega a Porto Alegre neste domingo (2/11), um evento que celebra a harmonia entre corpo e mente por meio da corrida, yoga e meditação. O evento convida os participantes a reconectarem-se com sua essência e potencial máximo e terá como palco o Parque Redenção.

Fabiano Defferrari, professor do Método DeRose há mais de duas décadas e autor do livro Liderança Movida pelo Propósito, da editora Alta Books, será o professor de yoga do Energy Land. De acordo com ele, os participantes terão uma experiência transformadora, ainda que simples. “Nada místico, nada fora da realidade. Mas tudo profundamente real: respiração, atenção, energia, lucidez. Vamos fazer do momento presente um território sagrado”, diz.



O Festival tem como objetivo incentivar as práticas de corrida, yoga e meditação como formas de lazer e atividade física. A missão é de ser um evento que permite ao participante se desconectar do caos e reconecte-se a si mesmo. É uma oportunidade de restabelecer conexões próprias, com a natureza e com os outros. Uma combinação equilibrada de yoga, meditação e corrida, na medida certa para recarregar as energias.

De acordo com Fabiano, o Energy Land é uma chance de se reconectar com a sua força, aquela que vem de dentro. “Chegue com o coração aberto. Esqueça o que acha que sabe sobre corrida, yoga ou meditação. Venha viver. Sua presença é seu maior instrumento.”



Programação



6h: abertura da arena



6h40: alongamento



7h: largada da corrida



7h50: Swásthya Yoga com Fabiano Gomes

8h40: yoga e meditação com Tanara Fritsch



9h40: encerramento



As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site. Os kits, incluem uma camiseta, uma sacola e um colar e devem ser retirados no sábado, 1° de novembro, entre 10h e 18h, na Decathlon Shopping Praia de Belas.

Serviço

Festival Energy Land

Local: Parque Redenção - Avenida João Pessoa, Farroupilha, Porto Alegre

Dia: 2/11

Horário: 6h às 9h40

Inscrições: https://festivalenergyland.com.br/porto-alegre/

Retirada dos kits

Local: Decathlon Shopping Praia de Belas - Avenida Praia de Belas, 1181

Dia: 1/11

Horário: 10h às 18h