Evento de corrida, yoga e meditação chega a Porto Alegre neste domingo
Festival ocorre no Parque Redenção a partir das 6h da manhã é a oportunidade de se desconectar do caos e restabelecer conexões próprias
O Festival Energy Land chega a Porto Alegre neste domingo (2/11), um evento que celebra a harmonia entre corpo e mente por meio da corrida, yoga e meditação. O evento convida os participantes a reconectarem-se com sua essência e potencial máximo e terá como palco o Parque Redenção.
Fabiano Defferrari, professor do Método DeRose há mais de duas décadas e autor do livro Liderança Movida pelo Propósito, da editora Alta Books, será o professor de yoga do Energy Land. De acordo com ele, os participantes terão uma experiência transformadora, ainda que simples. “Nada místico, nada fora da realidade. Mas tudo profundamente real: respiração, atenção, energia, lucidez. Vamos fazer do momento presente um território sagrado”, diz.
O Festival tem como objetivo incentivar as práticas de corrida, yoga e meditação como formas de lazer e atividade física. A missão é de ser um evento que permite ao participante se desconectar do caos e reconecte-se a si mesmo. É uma oportunidade de restabelecer conexões próprias, com a natureza e com os outros. Uma combinação equilibrada de yoga, meditação e corrida, na medida certa para recarregar as energias.
De acordo com Fabiano, o Energy Land é uma chance de se reconectar com a sua força, aquela que vem de dentro. “Chegue com o coração aberto. Esqueça o que acha que sabe sobre corrida, yoga ou meditação. Venha viver. Sua presença é seu maior instrumento.”
Programação
- 6h: abertura da arena
- 6h40: alongamento
- 7h: largada da corrida
- 7h50: Swásthya Yoga com Fabiano Gomes
- 8h40: yoga e meditação com Tanara Fritsch
- 9h40: encerramento
As inscrições estão abertas e podem ser realizadas no site. Os kits, incluem uma camiseta, uma sacola e um colar e devem ser retirados no sábado, 1° de novembro, entre 10h e 18h, na Decathlon Shopping Praia de Belas.
Serviço
Festival Energy Land
Local: Parque Redenção - Avenida João Pessoa, Farroupilha, Porto Alegre
Dia: 2/11
Horário: 6h às 9h40
Inscrições: https://festivalenergyland.com.br/porto-alegre/
Retirada dos kits
Local: Decathlon Shopping Praia de Belas - Avenida Praia de Belas, 1181
Dia: 1/11
Horário: 10h às 18h