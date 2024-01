Mais um ano se inicia, mas, para quem continua sentindo o cansaço acumulado do ano anterior, adotar medidas e hábitos que tornam o dia a dia mais saudável ajuda a ter mais bem-estar e qualidade de vida. “Sentir-se sem disposição e acordar mais cansado do que quando foi deitar passou a ser algo comum na vida de muitas pessoas, mas isso não pode ser encarado como normal”, alerta o médico nutrólogo especialista em obesidade, membro do Conselho para Assuntos de Nutrição da Herbalife, Nataniel Viuniski. O nutrólogo dá dicas que podem fazer diferença e ajudar a elevar o nível de energia:

Regule o sono - De acordo com a Fundação Royal Phillips, 56% dos casos de cansaço são causados por noites mal dormidas. “É importante definir um horário fixo para dormir considerando um mínimo de seis horas de descanso por noite. Se você demora a pegar no sono, uma dica é desligar os aparelhos eletrônicos (televisão, celular e computador) uma hora antes de se deitar. A luz emitida pela tela desses equipamentos prejudica a produção do hormônio melatonina, responsável pelo sono”, explica Nataniel.

Pratos ricos em gorduras, por exemplo, costumam roubar a energia do organismo. “Isso acontece porque o organismo precisa despender de muito mais energia para processá-los. Por isso, opte por carnes magras, peixe, frango, ovos ou um shake proteico corretamente preparado nas refeições, e combine com vegetais e frutas. Também prefira carboidratos de baixo índice glicêmico, como mandioca e batata-doce, que liberam energia aos poucos, garantindo pique por mais tempo”, indica o médico.A atividade física faz com que o corpo libere vários hormônios e neurotransmissores relacionados ao bem-estar. Entre eles, a adrenalina, que impulsiona durante os exercícios e tem efeito por várias horas, e a serotonina, que oferece sensação de relaxamento.

Fique de olho na Vitamina D - “Ela contribui para o bom funcionamento do metabolismo, o que afeta diretamente os níveis de energia”, ensina Nataniel. A vitamina D também está associada à melhora do humor, o que explica porque as pessoas tendem a ficar mais cansadas no inverno, época de menos exposição ao sol. "Se você não tem tempo de se expor ao sol diariamente, busque orientação de um médico para suplementá-la", recomenda.



Faça uma pausa a cada hora - De acordo com um estudo da Universidade de Illinois, pessoas que fazem pequenas pausas durante tarefas que levam mais de 50 minutos trabalham melhor. “Aproveite para se levantar e caminhar para buscar água. Mudar de ambiente ajuda a evitar a estafa mental”, diz o médico.



Aposte em pequenas doses de cafeína – Chás e cápsulas produzidos a partir de plantas que possuem cafeína, como o chá-mate, chá preto e o guaraná, podem contribuir para fornecer mais disposição e energia. “Também é comprovado que a substância contribui para um melhor rendimento no esporte”, comenta Nataniel. Só não vale exagerar na dose. A recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é não ultrapassar os 400 mg de cafeína por dia, já que os efeitos adversos podem superar os benefícios da substância. Também é bom evitar consumir após as 16h para não atrapalhar o sono da noite.



Cuide da saúde do intestino – Pouca gente sabe, mas cerca de 90% do hormônio do bem-estar (serotonina) é produzido no intestino. Para isso, é importante que o órgão esteja em pleno funcionamento, o que é possível por meio de uma dieta saudável rica em fibras e vegetais, além de um consumo de água adequado.



Não faça dietas muito restritivas – Eliminar alimentos do cardápio pode contribuir para uma baixa na energia e impactar inclusive na disposição pela falta de nutrientes importantes para as funções do organismo. "Portanto, evite tirar os carboidratos do prato. Nesse caso, prefira as versões integrais, que oferecem energia gradativa ao longo do dia e saciam por mais tempo por conta das fibras. Também não deixe de variar os alimentos para ter diferentes fontes de vitaminas e minerais", indica.