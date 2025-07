Mitos e verdades: desmistificando a suplementação infantil

No universo da nutrição infantil, a suplementação é um tema que gera muitas dúvidas e, às vezes, equívocos. Nesse contexto, há bastante desinformação. Muitos pais não têm acesso a orientações de nutricionistas, o que acarreta em uma maior chance de obter informações equivocadas ou dietas restritivas infundadas. E o resultado disso está na disseminação de mitos por todos os cantos.

Por isso, muito mais do que procurar informações em navegadores ou redes sociais, é fundamental buscar esclarecimentos confiáveis, como as orientadas por profissionais de saúde e fontes oficiais, para garantir uma alimentação equilibrada e saudável para as crianças. Com isso, Beatriz Duarte, nutricionista da Trustfuel, marca de suplementação alimentar, separou algumas dúvidas para responder. Confira:

1. Suplementos podem substituir uma alimentação saudável

Mito. Os suplementos, como o próprio nome diz, vêm para suprir aquilo que não se consegue através da alimentação. A base de uma nutrição adequada, principalmente a alimentação infantil, está no consumo de alimentos variados, equilibrados com frutas, verduras, vegetais, proteínas, gorduras boas, aspectos que garantem um crescimento saudável.

2. Crianças que comem bem não precisam de suplementação

Verdade. Crianças com uma dieta adequada e balanceada geralmente não precisam de suplementação porque já obtém os macros e micronutrientes necessários para o seu desenvolvimento.

A suplementação pode se tornar necessária em alguns casos, como em cenários em que as crianças possuem alguma restrição alimentar (vegetarianismo) ou ainda têm uma seletividade alimentar (restrição a alguns grupos alimentares ou a alimentos de determinada cor ou formato), podendo causar um quadro de deficiência de nutrientes, algo que se comprova por meio de análise alimentar, de exames de sangue.

3. Os suplementos alimentares são seguros e livres de riscos

Verdade. Em sua maioria sim, o que pode causar alguns problemas ou desconforto seria a questão da dosagem e das possíveis alergias a alguma substância dos produtos.

É sempre importante respeitar a dose indicada e ter um acompanhamento, tomar algum suplemento com prescrição e indicação médica e nutricional. Ter o acompanhamento de um profissional capacitado é fundamental.

4. Existe preconceito em relação à suplementação infantil

Mito e verdade. Nesse caso, não acredito que haja preconceito, mas sim desinformação. Muitos pais enxergam a suplementação como desnecessária ou não buscam, com afinco, a causa da necessidade da utilização dos suplementos, o que acaba dificultando o acesso e a procura de orientação adequada, quando realmente há a necessidade. É importante fazer os acompanhamentos com as crianças, avaliar a alimentação geral delas.