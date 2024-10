Os pais precisam de fortes aliados para lidarem com as dificuldades que giram em torno de educar e desenvolver as habilidades de uma criança. E um dos desafios que se torna cada vez mais comum é a seletividade alimentar.

Para auxiliar nesta trajetória, a literatura e a pintura são ferramentas que podem mudar a forma dos pequenos verem os alimentos. Por isso, o ilustrador e publicitário Bernardo Amin criou a obra Dino não quer comer - uma jornada pela seletividade alimentar, com a orientação da nutricionista Elisa de Espíndola e da fonoaudióloga Jéssica Batista.

Esse desafio, geralmente, se inicia na primeira infância. A criança prioriza um cardápio restrito, recusa experimentar novos alimentos, as escolhas são repetitivas e existem padronizações de cores, formatos e texturas.

Essas alterações alimentares impactam significativamente a vida das famílias e envolvem diversos outros problemas. Na obra, que gira em torno do personagem Dino, um pequeno dinossauro que se nega a comer, tanto as crianças quanto os pais ão dicas direcionadas que esclarecem situações importantes. Desta forma, com a informação correta, os adultos podem enfrentar a seletividade de maneira assertiva e divertida.

''Dino não quer comer - uma jornada pela seletividade alimentar é um livro que nasceu do desejo de transformar uma situação desafiadora numa oportunidade de aproximar famílias.'', diz Bernardo Amin

Com muita pesquisa e dedicação, o ilustrador e as especialistas – que lidam diariamente com os pequenos seletivos, proporcionam uma trajetória que ensina caminhos como a experiência positiva com o alimento, a adequação de comportamento dos pais e tudo mais que se deve ou não fazer durante essa grande aventura em família.

Ainda, em Dino não quer comer, Bernardo proporciona desenhos de colorir do personagem ao fim do livro, atividade que ajuda na fixação da história. As chances de sucesso são muito maiores quando a questão é enfrentada com informação qualificada, de maneira direcionada, educativa e lúdica!

Sobre os autores:

Bernardo Amin - Autor e Ilustrador

Formado em Cinema pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e em Publicidade pela Estácio de Sá. Artista ilustrador, especialista em livros infantis.

Elisa De Espíndola - Coautora e Nutricionista

Nutricionista pós-graduada em Materno-Infantil pela IBem e Curso de Extensão no Child Behavior Institute of Miami em Seletividade Alimentar e Aplicadora ABA. Especialista em seletividade alimentar e autismo.

Jéssica Batista - Coautora e Fonoaudióloga

Fonoaudióloga pós-graduada em Recursos Estruturados e Estratégias Clínicas no Autismo. Fez curso de Extensão em Seletividade Alimentar pelo CBI of Miami. Especialista em seletividade alimentar e autismo.