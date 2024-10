O Festival Mineiro de Pole Dance é uma mostra artística que ocorre desde 2017 em Belo Horizonte. Em 2024, receberá mais de 70 artistas de todo o país para se apresentarem nos dias 25, 26 e 27 de outubro no teatro do Galpão Cine Horto. Além disso, o evento contará com oito oficinas de dança gratuitas em diversas escolas e centros culturais da cidade.









Esta é a sexta edição do Festival, que teve sua trajetória iniciada há sete anos. De lá pra cá, também foi realizado o I Seminário Mineiro de Pole Dance, que promoveu diversas capacitações gratuitas na área da dança e empreendedorismo, além de debates sobre gênero, raça e performatividade no pole dance. Já passaram pelos palcos do Mineiro cerca de 400 artistas, mobilizando um total de mais de oito mil espectadores. Confira o line up do evento:Categoria AmadorMariana Espírito SantoEllis BragaGabriela do Nascimento CândidoGinger AleRedJéssica SouzaLayse RibeiroMariana Amaral MoreiraMarte B.Monica Albuquerque de Brito ChagasRayssa OkoroRenata PadilhaRoberta TuríbioSofia MottaThais Santos PereiraCategoria AvançadoAllan LisboaAna RodarteAny VasquezBrida BragaCamila ParedesIsabela SerruyaJany PonsJoyce GregórioLetycia RangelPamPedro KawachiRaquel BicalhoSara MalufVanessa Del NegriYasmin El-HageAlice MeloAna JardimAnna AlvezArthur ScafuttoBela PaulinoBelle GuzmánClara DiasGabi CampregherGabi TurquettoIsabella ScolaJulia CristinaLívia FonsecaLuana FritzenMagic GilMilôMonique DrewPietra Santos MattosRachel ScarlatelliSarah AdodAisha BrittoCamile SaibertCarol MartinsDiana PossasDiover AlmeidaIsis Maia BelloJoan MichelJulio PeixotoLaure QuiquempoisLeo PeryLetícia CouiLorena BicalhoNath GrazianPriscila ZorteaRachel CastilhoRoberta Martins e LagarthixaaRodrigo AlmeidaRogerio BuzatoSamara NajlaTânia Freitas e Alexandre LazzuriSubby Souza, Lena Santos, Deleite, Taís Daher e Débora Mozelli, além dos estúdios Lua e Planar.Evento acessível em libras! Os ingressos para o evento já estão disponíveis para venda através do link: https://www.sympla.com.br/evento/6-festival-mineiro-de-pole-dance/2668612?referrer=linktr.eeO evento também oferece diversas oficinas gratuitas! Participe! Inscreva-se pelo link:https://linktr.ee/mineiropoledance6º Festival Mineiro de Pole Dance é um projeto (nº0574/2022) realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte.