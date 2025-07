ISTS: ginecologista explica sintomas, riscos e prevenção

Repórter do Núcleo de Criação Multimídia, especializada em produção, gravação e edição de vídeos para reportagens especiais e redes sociais do Jornal Estado de Minas

“A cada exposição nova, com um novo parceiro, aumenta 30% o risco de entrar em contato com um novo vírus”, alerta a ginecologista Adriana Lucena, presidente do comitê de Ginecologia Oncológica e Patologia do Trato Genital Inferior da Associação de Ginecologistas e Obstetras de Minas (Sogimig).

Neste sexto episódio do podcast “Não É Invenção”, a médica conversa com as jornalistas Larissa Kümpel, Layane Costa e Mannu Meg, do Estado de Minas, sobre o cenário alarmante de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) no Brasil, especialmente entre os jovens.

No bate-papo, Adriana explica o que são as ISTs, como são transmitidas, quais são curáveis ou tratáveis, e as consequências graves do diagnóstico tardio. “A clamídia, por exemplo, é extremamente frequente. É assintomática e está relacionada, muitas vezes, à infertilidade”, explica.

A ginecologista também fala sobre o estigma que ainda existe em torno dessas infecções e o medo de fazer exames: “Se você tiver o HIV, por exemplo, vai iniciar o uso do coquetel e não vai chegar a ter a doença (AIDS). Agora, se não descobrir rápido, você vai descobrir quando já está doente. Então, não tem por que não fazer o exame”, afirma.

Conheça o “Não é invenção”

O “Não é invenção” é um podcast do Estado de Minas e Portal Uai para o público jovem que busca um ombro para chorar, um conselho profissional para tentar superar aquele fora, um espaço para se abrir sobre sua intimidade emocional e física ou uma companhia para falar abertamente sobre pressões externas, como expectativas familiares e sociais.

Para acompanhar os episódios do “Não é invenção”, acesse as plataformas de áudio ou o canal do Portal Uai no YouTube. E se você quer mandar a sua pergunta ou compartilhar uma história, entre em contato pelo e-mail naoeinvencao@gmail.com. Suas informações, claro, serão totalmente sigilosas e nós não vamos divulgar nomes.