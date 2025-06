Na saúde e na doença: cuidar é o maior gesto de carinho

O Dia dos Namorados é uma data que celebra o amor. Demonstrar afeto, porém, vai além de presentear com flores e chocolates. Zelar pela saúde e o bem-estar de quem compartilha a vida em um relacionamento é uma forma de fortalecer a parceria e criar vínculos verdadeiros. Adotar hábitos saudáveis juntos, fazer exames de rotina, prezar pelo acompanhamento médico e a prevenção de doenças são formas de expressar compromisso e responsabilidade mútua.

Um estudo conduzido por pesquisadores da University College London, publicado no JAMA Internal Medicine, analisou 3.722 casais e constatou que as pessoas têm mais sucesso em abandonar maus hábitos, como o sedentarismo, quando contam com o apoio do parceiro. Por exemplo, entre as mulheres que fumavam, 50% conseguiram parar de fumar quando o parceiro também abandonou o vício. Em contraste, apenas 8% das que não contaram com o apoio do parceiro conseguiram cessar o hábito.

Segundo Márcio Nunes, coordenador médico do São Marcos Saúde e Medicina Diagnóstica, da Dasa, o cuidado com a qualidade de vida começa com um acompanhamento médico e a realização de exames de rotina, que oferecem uma visão precisa das condições do organismo e podem orientar a prática de atividades físicas. “Avaliar taxas de colesterol, glicemia, função renal e hepática, além dos níveis hormonais, de vitaminas e de ferro, é importante para prevenir doenças silenciosas que podem impactar diretamente a qualidade de vida. Esses exames simples oferecem uma visão ampla do equilíbrio do organismo e permitem ajustes, antes que pequenos sinais se tornem grandes problemas.”

Para além dos checapes, o cuidado do casal também envolve a atenção à vida sexual. Realizar testes para infecções sexualmente transmissíveis, como HIV, sífilis, hepatites B e C, herpes, clamídia e gonorreia, é um gesto de cuidado, proteção e respeito mútuo. Muitas dessas infecções são silenciosas e, se não diagnosticadas precocemente, podem gerar complicações a longo prazo.

Da mesma forma, a vacina contra o HPV é uma aliada na prevenção de diversos tipos de câncer e de lesões causadas pelo vírus, beneficiando homens e mulheres. Embora muitas vezes associada unicamente à prevenção do câncer de colo do útero nas mulheres, ela também protege os homens contra câncer de pênis, além de garganta, ânus e verrugas genitais em ambos os sexos. Tomar a vacina é um ato de cuidado consigo e com quem se ama.

Para casais que planejam aumentar a família, os exames genéticos também ganham um papel especial. Fernanda Soardi, assessora em genômica e genética do São Marcos, afirma que eles ajudam a identificar possíveis riscos de doenças hereditárias que podem ser transmitidas aos filhos.

“O painel de portador, também conhecido como painel de portador expandido, é um exame informativo que auxilia o casal a investigar o risco de transmissão de condições genéticas hereditárias, especialmente aquelas de herança autossômica recessiva ou ligada ao cromossomo X. O resultado desse exame pode ser fundamental para o planejamento gestacional, permitindo decisões mais conscientes sobre a saúde dos futuros filhos. Já o cariótipo é um exame que analisa a estrutura e o número dos cromossomos de cada indivíduo, identificando possíveis alterações que podem estar associadas à infertilidade, abortos de repetição ou doenças genéticas, como síndromes causadas por anomalias cromossômicas”, ressalta.

Já durante a gestação, a especialista indica outro teste genético: o NIPT (teste pré-natal não invasivo). O exame analisa o DNA fetal que circula na corrente sanguínea materna, permitindo triar com alta precisão alterações cromossômicas, como as síndromes de Down, Edwards e Patau, além de determinar o sexo biológico do bebê desde as primeiras semanas. Por não ser invasivo, não oferece risco ao bebê nem à gestante, trazendo mais tranquilidade para os envolvidos.

Quando há dificuldade para engravidar, a histerossalpingografia é um dos exames indicados para investigação. Utilizado para identificar possíveis causas de infertilidade, o exame consiste na injeção de contraste e na realização de radiografias seriadas, que permitem visualizar o trajeto que o espermatozoide percorre até encontrar o óvulo. A partir dele, é possível identificar aderências, alterações anatômicas ou obstruções nas trompas, por exemplo.

Já os homens devem realizar um espermograma, que avalia quantidade, mobilidade e morfologia dos espermatozoides. Além disso, é necessário analisar os níveis hormonais, como testosterona e FSH (hormônio folículo-estimulante), fundamentais para a produção de espermatozoides.

