Exame genético não-invasivo permite mais segurança para mães e bebês

Durante muitos anos, a investigação de alterações genéticas no feto dependia de procedimentos invasivos, como a amniocentese — exame que consiste na retirada de uma amostra do líquido amniótico com o auxílio de uma agulha, guiada por ultrassom. Embora eficaz, a técnica apresenta riscos, ainda que baixos, como aborto espontâneo, lesões no bebê e vazamento do líquido amniótico, gerando insegurança e ansiedade nas gestantes.

Leia Mais Raça é uma construção social? O que a genética nos ensina sobre isso Por que é tão difícil decifrar o mistério genético do autismo Os avanços no combate ao HPV: veja como funciona o teste genético molecular

O NIPT analisa fragmentos de DNA fetal circulantes no sangue materno, sem oferecer riscos à gestação, e rastreia, com precisão superior a 99%, alterações cromossômicas como as síndromes de Down, Edwards e Patau, além de alterações nos cromossomos sexuais. “Por meio da coleta de sangue da mãe, obtém-se o material genético do feto, que é examinado com técnicas avançadas de sequenciamento para verificar possíveis alterações e calcular o risco de acometimento”, explica a especialista.

Além da detecção de alterações, o teste também permite determinar o sexo biológico do bebê. “Embora não substitua exames diagnósticos confirmatórios, o NIPT representa um avanço importante na medicina fetal”, destaca a Dra. Fernanda. Nos casos em que alterações são identificadas, ele pode orientar intervenções e tratamentos ainda no útero.

Os benefícios vão além da tecnologia de ponta e dos resultados precisos. Para muitas gestantes, o exame se torna uma ferramenta essencial para proporcionar tranquilidade e segurança durante uma das fases mais emocionais e vulneráveis da vida. “O Teste Pré-Natal Não Invasivo contribui para reduzir a ansiedade e o estresse associados à incerteza sobre a saúde do bebê. acesso a informações confiáveis desde cedo pode oferecer uma sensação de controle e preparação para o que está por vir”, pondera a Dra. Fernanda.